Detingut el conductor implicat en l’atropellament d’una dona a la Vall d’Incles després de rebre l’alta mèdica

La Policia va detenir diumenge a la tarda el conductor implicat en l’accident ocorregut a la Vall d’Incles com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència. Es tracta d’un turista de 41 anys que va atropellar una dona, de 24 anys i resident al país, a la CG-2. Segons ha informat el cos policial, el sinistre va tenir lloc cap a les 16.00 hores al punt quilomètric 15,950 de la CG-2, quan el conductor causant de l’atropellament circulava en sentit ascendent.
Per causes que s’estan investigant, l’home va perdre el control del vehicle de matrícula espanyola, es va desplaçar cap al lateral dret de la via i va col·lidir contra la part posterior d’un altre turisme, al costat del qual es trobava la víctima descarregant caixes del maleter. La dona va resultar ferida i va ser traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com el conductor, qui després de rebre l’alta mèdica va ser traslladat al despatx central de la Policia, on va quedar detingut.
El conductor ha estat detingut després de rebre l’alta mèdica, un cop traslladat al despatx central de la Policia
En aquest sentit, el cos policial ha indicat que el conductor va donar negatiu a la prova d’alcoholèmia. Arran de l’accident, tal com ja es va informar ahir, el trànsit a la CG-2 va patir retencions en ambdós sentits de la circulació, coincidint amb l’hora de sortida de les pistes d’esquí, si bé posteriorment la mobilitat va quedar restablerta. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diversos efectius de la Policia, els Bombers, el Servei d’Urgències Mèdiques i agents de circulació de Canillo.