[Amb vídeo]: Un vehicle amb matrícula espanyola perd el control i envesteix una resident a la Vall d’Incles

Una dona resident de 24 anys ha estat traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell en ser envestida per un turisme amb matrícula espanyola. Els fets han tingut lloc entorn les 16.00 hores a la CG-2, just a tocar l’entrada d’Incles, on el cotxe implicat circulava en sentit nord quan, semblaria ser, ha perdut el control. Fins allà s’hi han desplaçat la Policia, els Bombers, el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i agents de circulació de Canillo. Arran de l’incident, el trànsit ha patit retencions en ambdós sentits, coincidint, a més, amb l’hora de sortida de les pistes d’esquí. A hores d’ara, però, la mobilitat ha quedat restablerta.
D’altra banda, aquest matí, entorn les 11.00 hores, també ha tingut lloc una altra topada a la parròquia, en aquest cas a El Tarter. S’hi han vist implicats un turisme andorrà i un espanyol, resultant amb la conductora d’aquest darrer, de 46 anys, ferida. A més, ahir a la nit, un altre cotxe del país veí del sud va atropellar un turista de 27 anys, qui va resultar ferit.