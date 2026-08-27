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  • Els tres principals llacs de Tristaina. | Grandvalira
Pol Forcada Quevedo
Successos

Els Bombers localitzen un cos sense vida a la zona de Tristaina que podria correspondre al britànic desaparegut

L'avís l'ha donat un ciutadà pels volts de les 12.00 hores, quan li ha semblat veure per aquell indret una persona que podria estar difunta

Els Bombers han localitzat, aquest dijous al migdia, un cos sense vida a la zona de Tristaina en el marc de la recerca activa d’un turista britànic de 28 anys que la Policia, amb la col·laboració del Cos de Salvament, va iniciar dimecres. L’avís l’ha donat un ciutadà pels volts de les 12.00 hores, quan li ha semblat veure una persona que podria estar difunta. En tot cas, el cos d’ordre assenyala que haurà de procedir a la identificació del cos i verificar si es tracta del turista desaparegut.

Cal esmentar que des del moment en què es va donar l’avís de la seva possible desaparició, efectius de les àrees de Seguretat Pública, de Policia Judicial i Investigació Criminal i de l’Oficina de Cooperació Internacional, van posar en marxa la investigació. Amb el suport de Bombers, es va iniciar la recerca per zona urbana mentre es tractava de reconstruir el recorregut que hauria pogut fer el jove.

Aquest dijous al matí, un cop la Policia ha obtingut informació més precisa del lloc on se’l podria situar, a la zona de Tristaina, s’ha activat la recerca amb helicòpter i dron, tot i que finalment ha estat un ciutadà qui ha donat la veu d’alerta.

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