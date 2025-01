Detingut un conductor amb una taxa de 3,10 g/l durant el cap de setmana de Reis

La Policia ha informat aquest matí que s’han dut a terme sis detencions durant aquest passat cap de setmana marcat per la cavalcada de reis i sent aquestes per delictes contra la salut pública, integritat física i la seguretat del trànsit. En el cas del primer arrest, tingut lloc dissabte a les 07.13 hores a la Massana, es va detenir un home resident de 33 anys en possessió d’una pastilla d’èxtasis, com també amb una pedra de MDMA d’un pes de 0,7 grams. En aquest aspecte, val a dir que els agents van ser requerits en un domicili particular per una desavinença de parella.



D’altra banda, aquest diumenge a les 17.15 hores, a la frontera del DCNJ del Pas de la Casa, es va arrestar a un home no resident de 28 anys en possessió de 0,5 grams de cocaïna. A banda d’això, durant el dia d’ahir i a les 00.12 hores i també a la mateixa parròquia, es va controlar a un home resident de 32 anys per un delicte de lesions. Aquest es va produir a causa d’una baralla en un domicili particular, on el detingut hauria agredit al seu company de pis.



En darrer lloc, i pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, es van arrestar a un total de tres homes residents, en aquest cas, de 22, 30, i 38 anys. Els infractors van donar un resultat positiu de 1,05, 1,52, i 3,10 g/l. L’últim d’ells, cal remarcar, va ser controlat amb motiu d’un accident de danys materials.