El funeral de l’home que va perdre la vida en l’accident a Incles serà aquest dimecres al Monestir de Sant Cugat

El funeral de Raül Adames García, director del Secretariat Diocesà d’Educació Catòlica de Barcelona i del col·legi Abat Oliba Loreto que va perdre la vida en l’accident de divendres passat a la Vall d’Incles, se celebrarà aquest dimecres. Així ho ha informat Catalunya Religió, apuntant que tindrà lloc a les 12.00 hores al Monestir de Sant Cugat del Vallès. El vetllatori s’ha obert aquesta mateixa tarda, i també ho estarà demà, fins a les 10.45 hores, abans de la cerimònia.
Adames, de 54 anys, estava estretament vinculat a la Fundació Abat Oliba. Com s’ha esmentat, dirigia un dels centres de referència de l’educació catòlica de Barcelona, l’Abat Oliba Loreto, càrrec que ocupava des del 2011. A més, era el responsable del Secretariat Diocesà d’Educació Catòlica de Barcelona, des d’on coordinava la formació del professorat de religió, impulsava la cooperació entre escoles catòliques i parròquies i mantenia relació amb l’administració educativa.
També formava part del Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC), organisme encarregat de donar suport i coordinar el professorat de religió arreu del territori. La seva trajectòria professional, centrada en la gestió i coordinació educativa, es completava amb la direcció de l’àrea de col·legis CEU, on hi va estar fins al passat desembre.