Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Imatge de la topada. | Lector
El Periòdic d'Andorra
S'ha habilitat un pas alternatiu

[Amb vídeos]: Una greu topada a la Vall d’Incles clou amb una persona morta i una altra evacuada amb helicòpter

La Policia ha rebut l'avís a les 14.40 hores i, tot i que encara s'ha d'esclarir com ha succeït, una furgoneta s'ha encastat a la part posterior d'un autobús

La carretera general, a l’altura de la Vall d’Incles, està tallada a causa d’un greu accident. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la Policia ha rebut l’avís a les 14.40 hores, i fins allà, davant l’hotel Euroski, s’hi han desplaçat diverses patrulles, així com els Bombers i tres ambulàncies. Encara s’ha d’esclarir com ha succeït tot plegat, però una furgoneta ha acabat encastat a la part posterior d’un autobús.

Testimonis que es troben al lloc dels fets assenyalen que hi podien haver dues persones al vehicle, sobre el paper amb matrícula espanyola, i que una d’elles –el copilot– ha estat evacuada amb helicòpter, mentre que l’altra –el conductor– ha traspassat arran de l’accident. Quant al trànsit, a hores d’ara s’ha habilitat un pas alternatiu.

Imatge de l’accident. | Lector
Imatge de les retencions. | Lector
Comparteix
Notícies relacionades
Salvador, el primer nadó de l’any, neix després d’un part sense complicacions: “El vaig conèixer i me’n vaig enamorar”
L’IPC avançat del mes de desembre se situa en el 2,7% i apunta a una lleu moderació de l’actual inflació
Un turista de 27 anys és detingut a Soldeu amb 20 pastilles d’èxtasi i més de sis grams de metamfetamina

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany acolliran el 5 de gener la cavalcada dels Reis Mags amb prop de 500 participants
  • Parròquies, Societat
Encamp i el Pas de la Casa rebran els Reis d’Orient amb dues cavalcades simultànies el pròxim dilluns 5 de gener
  • Societat
L’esperança de vida a Andorra creix fins als 84,1 anys durant l’any 2024 i supera la xifra registrada l’any anterior
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany acolliran el 5 de gener la cavalcada dels Reis Mags amb prop de 500 participants
  • Parròquies, Societat
Encamp i el Pas de la Casa rebran els Reis d’Orient amb dues cavalcades simultànies el pròxim dilluns 5 de gener
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella convoca un nou concurs per impulsar habitatge de lloguer regulat a Terra Vella
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu