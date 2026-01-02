[Amb vídeos]: Una greu topada a la Vall d’Incles clou amb una persona morta i una altra evacuada amb helicòpter

La carretera general, a l’altura de la Vall d’Incles, està tallada a causa d’un greu accident. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la Policia ha rebut l’avís a les 14.40 hores, i fins allà, davant l’hotel Euroski, s’hi han desplaçat diverses patrulles, així com els Bombers i tres ambulàncies. Encara s’ha d’esclarir com ha succeït tot plegat, però una furgoneta ha acabat encastat a la part posterior d’un autobús.
Testimonis que es troben al lloc dels fets assenyalen que hi podien haver dues persones al vehicle, sobre el paper amb matrícula espanyola, i que una d’elles –el copilot– ha estat evacuada amb helicòpter, mentre que l’altra –el conductor– ha traspassat arran de l’accident. Quant al trànsit, a hores d’ara s’ha habilitat un pas alternatiu.