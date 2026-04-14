El conductor del camió bolcat a l’N-145 es troba en estat crític després de ser evacuat en helicòpter a la Vall d’Hebron

El conductor del camió bolcat aquest dilluns a la tarda a la carretera N-145, a l’altura de Valls de Valira, es troba en estat crític, segons han confirmat fonts hospitalàries de l’Hospital Vall d’Hebron, on va ser traslladat després de l’accident. El sinistre es va produir passat el túnel d’Anserall i va obligar a tallar completament la circulació en ambdós sentits, i fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diversos serveis d’emergència, entre els quals efectius dels Bombers d’Andorra i d’Espanya, així com una ambulància i un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Segons van informar fonts del cos de Bombers, activats per la Generalitat de Catalunya, es van mobilitzar dues dotacions, un camió d’excarceració i una ambulància. En arribar, els equips van trobar el vehicle mig bolcat, amb la cabina deformada i el conductor atrapat a l’interior. Els efectius van col·laborar en les tasques d’extracció del ferit, qui es trobava conscient però presentava agitació, un trau al cap i altres ferides. Davant la gravetat potencial de les lesions, es va activar l’helicòpter del SEM per al seu trasllat al centre hospitalari esmentat.
Pel que fa a les causes de l’accident, tot apunta que el camió hauria “sortit de la via sol”, per motius que encara es desconeixen. Posteriorment, un turisme hauria col·lidit amb el vehicle accidentat, sense que es registrin conseqüències greus en aquest segon impacte.