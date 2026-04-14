Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ferit presentava un trau al cap. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Successos

El conductor del camió bolcat a l’N-145 es troba en estat crític després de ser evacuat en helicòpter a la Vall d’Hebron

El ferit, qui presentava un trau al cap després de l'accident, va quedar atrapat a la cabina i va ser haver de ser rescatat pels equips d’emergència

El conductor del camió bolcat aquest dilluns a la tarda a la carretera N-145, a l’altura de Valls de Valira, es troba en estat crític, segons han confirmat fonts hospitalàries de l’Hospital Vall d’Hebron, on va ser traslladat després de l’accident. El sinistre es va produir passat el túnel d’Anserall i va obligar a tallar completament la circulació en ambdós sentits, i fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diversos serveis d’emergència, entre els quals efectius dels Bombers d’Andorra i d’Espanya, així com una ambulància i un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Segons van informar fonts del cos de Bombers, activats per la Generalitat de Catalunya, es van mobilitzar dues dotacions, un camió d’excarceració i una ambulància. En arribar, els equips van trobar el vehicle mig bolcat, amb la cabina deformada i el conductor atrapat a l’interior. Els efectius van col·laborar en les tasques d’extracció del ferit, qui es trobava conscient però presentava agitació, un trau al cap i altres ferides. Davant la gravetat potencial de les lesions, es va activar l’helicòpter del SEM per al seu trasllat al centre hospitalari esmentat.

Pel que fa a les causes de l’accident, tot apunta que el camió hauria “sortit de la via sol”, per motius que encara es desconeixen. Posteriorment, un turisme hauria col·lidit amb el vehicle accidentat, sense que es registrin conseqüències greus en aquest segon impacte.

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Un equilibri que trasllada drets fora del país
Espot torna a defensar que “és molt difícil” practicar l’avortament a Andorra sense alterar l’estructura institucional
Els comuns adverteixen d’una possible “invasió” en matèria de competència urbanística en la reforma de la LOGTU

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El tràmit per obrir un comerç serà telemàtic i simultani entre els comuns i el Govern a partir del mes de setembre
  • Societat
Els comuns refermen el genotipatge caní amb prop de 90 sancions i aposten per un nou concurs de cara al 2027
  • Societat, Successos
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Ordino defensa el parc de 5.000 metres quadrats per a gossos i qüestiona la petició veïnal dels itineraris controlats
  • Parròquies
Escaldes destina 12.000 euros a un pressupost participatiu jove amb tres projectes de fins a 4.000 euros cadascun
  • Parròquies
Un acte vandàlic al Rec del Solà obliga a substituir diversos dispensadors de pipicà, senyals i cartells informatius
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu