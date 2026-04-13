El conductor del camió bolcat a l’N-145 queda ferit amb un trau al cap i és evacuat pels serveis d’emergència

La carretera N-145 ha quedat totalment tallada aquest dilluns a la tarda a l’altura de Valls de Valira a causa del bolcament d’un camió, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L’incident s’ha produït passat el túnel d’Anserall i ha obligat a interrompre la circulació en els dos sentits de la marxa. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diversos serveis d’emergència per atendre possibles ferits, entre els quals efectius dels bombers d’Andorra i d’Espanya, així com una ambulància i un helicòpter.
Segons han confirmat fonts oficials del cos de Bombers, aquest ha estat activat per la Generalitat de Catalunya per donar suport en la intervenció. En concret, s’hi han desplaçat dues dotacions, un camió d’excarceració i una ambulància. En arribar al lloc de l’accident, els equips s’han trobat un camió mig bolcat, amb la cabina deformada i una persona atrapada a l’interior. Els efectius han col·laborat en les tasques d’extracció del conductor, qui es trobava conscient, però presentava agitació, un trau al cap i altres ferides.
Arran de la gravetat potencial de les lesions, s’ha activat l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per al seu trasllat, fet que fa pensar en un possible traumatisme cranial, si bé aquesta informació no ha estat confirmada oficialment. Pel que fa a les causes de l’accident, tot apunta que el camió hauria “sortit de la via sol”, per motius que encara es desconeixen. Posteriorment, un turisme hauria col·lisionat amb el vehicle accidentat, tot i que sense conseqüències greus.