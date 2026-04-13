  • La seu del cos policial, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Detingut a Andorra la Vella un turista per provocar danys en un concessionari i trencar els parabrises de tres vehicles

L’home, de 24 anys, hauria llençat pedres contra els rètols lluminosos i els cotxes estacionats, causant desperfectes superiors als 600 euros

La Policia ha detingut la matinada d’aquest dilluns a Andorra la Vella un turista de 24 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni després de provocar desperfectes en un concessionari de vehicles de la capital. Segons ha informat el cos policial, l’home hauria causat danys als rètols lluminosos de l’establiment i als parabrises de tres cotxes estacionats al recinte. Els desperfectes, els quals superen els 600 euros, s’haurien produït en llençar pedres contra els elements afectats. La detenció es va efectuar poc després dels fets, els quals van tenir lloc durant la matinada.

