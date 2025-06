Afers Socials i inclusió ciutadana

Zapatero celebra la inauguració del CAP de Canillo encoratjant més espais i la contractació dels cinc efectius al SAD

Per la seva banda, el cap de Govern ha desvelat que el centre de salut mental de l'edifici Ròdol entrarà en funcionament a partir del setembre

Dues idees transcendents i reivindicatives (una d’elles no posada en coneixement fins avui) ha posat sobre la taula i en mans de l’Estat el president de la Federació d’Associacions de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, durant una nova assemblea general ordinària del col·lectiu citat que ha comptat enguany amb la presència habitual del cap de Govern, Xavier Espot, i dels Ministeris de Salut i Afers Socials amb les seves representants.

Abans d’això, però, ha sigut important saber en veu del mandatari que el Govern ha anunciat la contractació de cinc nous efectius al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per “donar una major cobertura a les necessitats de les persones grans i perquè visqueu així aquesta etapa de la vida amb dignitat i seguretat”. Espot també ha aprofitat per posar en valor l’obertura del nou centre d’atenció primària de Canillo, el qual compta amb 30 habitacions i és de gestió i propietat comunal. En aquest sentit, aquest ha estat un punt molt ben valorat per Zapatero, qui ha animat en una de les seves propostes públiques a continuar la iniciativa en altres territoris del país per “crear més residències sociosanitàries de petit calat, però que ja són suficients per abastir tota la parròquia i no suposen un gran dèficit“.

Un instant captat a l’assemblea ordinària de la Federació de la gent gran celebrada aquesta tarda al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i amb un gran nombre d’assistents. | El Periòdic / P.M.

Aquest reclam també s’ha afegit a una altra idea expressada pel portaveu de la federació que és el de “publicar un petit article informatiu bimensual o trimestral en els mitjans del país escrit o expressat per a una lectura i comprensió fàcil i amb lletres grans i colors”, la qual sintetitzaria (també apta per a mitjans audiovisuals i radiofònics) d’una manera senzilla una informació destacada que sigui de rellevància per a la gent gran. Una proposta que la ministra d’Afers Exteriors, Trini Marín, ha alabat i titllat de “molt bona idea i que no s’havia encara parlat en cap reunió”. De fet, Marín ha recordat que una de les taules li ha expressat que no sabien que existia el servei de podologia, així com que quan es visita l’hospital per un petit mal o dolença, “hi ha un ordre d’espera i prioritat amb uns horaris que tampoc tots coneixen”, com ha incidit Zapatero.

Un altre punt rellevant que ha anunciat Espot (també responent a una altra qüestió relacionada) és que finalment el centre de salut mental ambulatori de l’edifici Ròdol obrirà les portes al setembre, ja que “s’ha vist subjecte a endarrerir-se de l’estiu previst a causa d’uns problemes en l’atorgament de llicències”. El dirigent estatal també ha concretat que es buscarà optimitzar el servei dels mitjans de comunicació, en resposta a Zapatero, pel benefici del col·lectiu i que s’intentarà altrament reforçar el nombre de podòlegs parlant amb el col·legi professional. A més, Marín ha celebrat que “molt aviat es preveu arribar a l’acord de col·laboració per al desenvolupament el projecte Radars amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona que permetrà donar més acompanyament comunitari a la gent gran.

El cap de Govern, Xavier Espot, en acabar la seva intervenció a l’assemblea ordinària de la Federació de la gent gran, de peu i apropant-se a saludar taula a taula al col·lectiu present. | El Periòdic / P.M.

Finalment, el portaveu de la Federació d’Associacions de la Gent Gran ha recordat que la gent gran suposa prop d’un 10% de la població andorrana (uns 8.000 habitants) valorant, i amb aquesta raó, l’interès de la secretaria d’Estat de Transformació Digital que encapçala el ministre Marc Rossell, amb qui han mantingut recentment una reunió “que ha estat profitosa i interessant per explicar com funcionen alguns continguts digitals”, però amb la voluntat d’aprofundir la formació continuada en les cases pairals, sent un altre reclam de Zapatero, com també “integrar un sistema de simulador avançat a la CASS que permeti als pensionistes saber com queda la seva retribució”.