Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El copríncep episcopal emèrit, Joan-Enric Vives. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Possible despenalització

Vives minimitza l’impacte social de l’avortament i afirma que aquest “no és un gran problema social” al Principat

L’excopríncep defensa que hi ha “moltes altres maneres” d’evitar un embaràs i situa el relleu institucional com a clau en el debat actual

“És cert que les lleis entren en vigor a Andorra amb la firma d’un sol copríncep, per tant sempre hi hauria una possibilitat, tot i que el copríncep episcopal no signés”. Així s’ha expressat el copríncep episcopal emèrit, Joan-Enric Vives, en una entrevista al canal de televisió Trece en què ha abordat el debat sobre la despenalització de l’avortament al Principat. En la conversa, Vives ha afirmat que “hi ha grups que s’ajunten” per impulsar la despenalització i ha apuntat que, al seu entendre, “no és un gran problema social” perquè “hi ha moltes altres maneres”, d’evitar un embaràs. Tot i això, ha dit que“el Govern actual i el parlament actual voldrien que hi hagués un canvi legislatiu”.

Vives ha plantejat que s’hauria de buscar la forma d’unir la no penalització a les dones que han avortat fora i, alhora, “mantenir la penalització per avortar a Andorra i mantenir l’estat lliure d’avortament”

Segons l’excopríncep, “sembla que el Govern intenta que no hi hagi penalització per a les dones que volen avortar”. A partir d’aquí, ha plantejat que s’hauria de buscar la forma d’unir la no penalització a les dones que han avortat fora d’Andorra i, alhora, “mantenir la penalització per avortar a Andorra i mantenir l’estat lliure d’avortament”. Vives també ha assegurat que “la Santa Seu està en contacte constant amb Govern i amb els polítics andorrans” i ha manifestat que el moment actual correspon al relleu institucional: “Ara no em toca a mi, sinó al meu successor”, a qui ha atribuït la capacitat “d’acompanyar el poble d’Andorra”.

Bastaria amb un copríncep per despenalitzar l’avortament, però el Govern “rebutja fer-ho unilateralment”

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els aspirants als exàmens de català destaquen el seu valor d’integració: “És important per sentir-te part del país”
Bastaria amb un copríncep per despenalitzar l’avortament, però el Govern “rebutja fer-ho unilateralment”
Les conseqüències de la nevada es mantenen a la xarxa viària mentre el desgel avança a les cotes més baixes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Servei Meteorològic manté la màxima vigilància pel risc d’allaus a causa de l’augment de temperatures i la pluja
  • Societat
Allau de trucades al Servei de Mobilitat pel temporal de neu i el tancament de l’accés a la frontera amb França
  • Societat
De la col·laboració entre Educació i Joventut neix ‘Connecta’, un saló d’orientació que acollirà 2.000 alumnes
Actualitat de les Parròquies
  • Gastronomia, Parròquies
Les Jornades de Cuina d’Hivern celebren la 18a edició a la Massana amb la participació de 16 restaurants
  • Parròquies, Societat
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
  • Parròquies
Les escales del Tarter, tancades des de fa gairebé un any, entren en fase de reparació amb l’inici de les obres
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu