Vives minimitza l’impacte social de l’avortament i afirma que aquest “no és un gran problema social” al Principat

“És cert que les lleis entren en vigor a Andorra amb la firma d’un sol copríncep, per tant sempre hi hauria una possibilitat, tot i que el copríncep episcopal no signés”. Així s’ha expressat el copríncep episcopal emèrit, Joan-Enric Vives, en una entrevista al canal de televisió Trece en què ha abordat el debat sobre la despenalització de l’avortament al Principat. En la conversa, Vives ha afirmat que “hi ha grups que s’ajunten” per impulsar la despenalització i ha apuntat que, al seu entendre, “no és un gran problema social” perquè “hi ha moltes altres maneres”, d’evitar un embaràs. Tot i això, ha dit que“el Govern actual i el parlament actual voldrien que hi hagués un canvi legislatiu”.
Vives ha plantejat que s’hauria de buscar la forma d’unir la no penalització a les dones que han avortat fora i, alhora, “mantenir la penalització per avortar a Andorra i mantenir l’estat lliure d’avortament”
Segons l’excopríncep, “sembla que el Govern intenta que no hi hagi penalització per a les dones que volen avortar”. A partir d’aquí, ha plantejat que s’hauria de buscar la forma d’unir la no penalització a les dones que han avortat fora d’Andorra i, alhora, “mantenir la penalització per avortar a Andorra i mantenir l’estat lliure d’avortament”. Vives també ha assegurat que “la Santa Seu està en contacte constant amb Govern i amb els polítics andorrans” i ha manifestat que el moment actual correspon al relleu institucional: “Ara no em toca a mi, sinó al meu successor”, a qui ha atribuït la capacitat “d’acompanyar el poble d’Andorra”.