Gestió d’agressions sexuals

Mendoza apunta que la manca de prevenció en violència sexual és “com no tenir extintors a punt”

La presidenta de Stop Violències defensa la necessitat de protocols ferms i formació específica per prevenir agressions sexuals

La presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza, ha valorat les declaracions d’Ivette Ruiz i Rosario Pérez a EL PERIÒDIC sobre la gestió d’agressions sexuals. En la seva anàlisi, ressalta que “la violència sexual es tracta com un bolet, com si fos una qüestió individual”, quan en realitat requereix “perspectiva de gènere i professionalització”. Segons Mendoza, la manca de cursos específics contrasta amb el fet que “no entenc com es pot estar preparada per una cosa si no tens la formació adequada”. També remarca que, abans d’actuar, “el primer que hauríem de fer és recollir dades, i a partir d’aquí, adequar els protocols”.

Mendoza considera essencial tenir eines preventives en tots els àmbits, comparant els protocols d’atenció amb els extintors: “No podem posar extintors després de l’incendi. Abans que passin les coses s’ha de tenir un protocol”. Amb aquesta metàfora, la presidenta d’Stop Violències insta a planificar i a “pensar en el pitjor escenari que ens podem trobar”, de manera que el sistema estigui preparat tant per prevenir com per reparar. A més, assegura que “ens fa falta a Andorra” un enfocament centrat a evitar que es normalitzin les agressions sexuals, i lamenta la manca de grans plans de reparació perquè “les agressions sexuals passen en un entorn on la violència d’aquest tipus està normalitzada”.

Pel que fa a l’evolució dels mecanismes d’atenció, Mendoza celebra que hi hagi aspectes que “al 2014 no existien” i que ara s’han incorporat. En aquest sentit, subratlla que “ens alegrem de veure que hi ha avenços”, tot i que recorda que tothom no pot fer de tot”, i aposta perquè els equips estiguin preparats amb formacions específiques i amb una recollida de dades rigorosa que ajudi a reforçar els protocols.

Sobre l’oferta de donar suport als serveis sanitaris, destaca que “nosaltres sempre hem estat aliades amb qui ens ha demanat ajuda als protocols de violència sexual”. A més, recorda que van col·laborar en la proposta del Codi Lila l’any 2018, i defensa que “hauria d’estar implementat per la societat civil, com ara nosaltres”, tot subratllant que “podem donar formacions” i que ja n’ha fet a Portugal i a l’Estat espanyol, però lamenta que “a casa ens hem quedat amb aquesta imatge de poca importància”.

Finalment, recorda que, segons l’informe del Servei Integral d’Atenció a la Dona en situació de Violència (SIDOU), ja es posava en relleu la necessitat de protocols acurats. “En aquell informe ja en parlàvem, i és aquell informe que agafa d’un govern i és el que està implementant”, destaca. Al seu parer, queda molta feina per fer en termes de prevenció i sistematització d’actuacions, però es mostra disposada a col·laborar-hi sempre que se li demani.