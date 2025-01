Ús obligatori d’equipament especial per a la frontera francoandorrana

Mobilitat ha decretat l’ús obligatori d’equipament especial per als vehicles que vulguin passar per la RN22, la carretera que connecta amb França. La decisió s’ha pres a causa de les condicions meteorològiques de la zona. A més, s’ha establert un control de seguretat per comprovar que tots els vehicles porten l’equipament reglamentari.

Fins al moment s’han creat algunes retencions a causa de les comprovacions pertinents per part de les autoritats. Pel que fa a les restriccions de pas per la frontera francoandorrana s’han establert en els vehicles de més de 19 tones.

El servei Meteorològic va decretar el passat divendres l’avís groc a gran part del país, a causa de les fortes ventades i nevades febles. Fins al moment, només s’han acomplert a la Vall de Sorteny, on s’han acumulat fins a 14 centímetres de neu, segons ha informat a través de les xarxes socials.

Davant les previsions, Mobilitat ha declarat fase groga en la carretera general 2 del Port d’Envalira, la carretera general 3 del Serrat i la Cruïlla de Sorteny i la carretera genera 4 de Pal i l’accés al Coll de la Botella.