Paisatge net

Comencen els treballs per retirar l’estructura inacabada de la vall d’Incles abandonada fa més de tres decades

El cònsol major, Jordi Alcobé, ha qualificat el moment d'"històric" i ha agraït a la família propietària les facilitats per arribar a un acord

Les màquines han començat aquest divendres la demolició d’un edifici que, durant dècades, ha desentonat amb l’entorn natural de la vall d’Incles. L’estructura, situada just a l’entrada d’aquest indret emblemàtic de Canillo, feia més de 30 anys que estava abandonada i inacabada. Ara, gràcies a un acord entre el comú i la família propietària, el paisatge recuperarà la seva harmonia original.

El cònsol major, Jordi Alcobé, ha compartit la seva satisfacció en un vídeo difós pel comú, on ha qualificat el moment com a “històric”. Ha remarcat que l’edifici, construït fa més de tres dècades, mai es va poder legalitzar perquè no s’ajustava a la normativa urbanística. Ara, l’acord amb la propietat permet posar punt final a una estructura que, segons Alcobé, era “un atemptat ecològic i paisatgístic”.