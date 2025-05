Vídeo divulgatiu

Una llosa de 702 m³ de formigó i 86 tones d’acer: el NODE pren forma amb una operació de 24 hores

Andorra Telecom documenta en vídeo la complexa operació que donarà forma a la llosa estructural de la seva futura seu a Andorra la Vella

Andorra Telecom ha compartit a les seves xarxes socials un vídeo que documenta el procés de fonamentació de l’edifici NODE, la seva futura seu corporativa situada al centre d’Andorra la Vella. El vídeo destaca la complexitat i la precisió tècnica de l’operació, la qual ha requerit la coordinació de 80 formigoneres, dues bombes de formigó i la col·locació de 702 metres cúbics de formigó armat en una superfície de 880 m².​

Segons la informació proporcionada per la companyia, l’actuació s’ha dut a terme en un període continu de 24 hores per evitar juntes fredes i garantir la qualitat estructural de la llosa, que té un cantell de 80 centímetres. A més, s’han utilitzat 86 tones d’acer per reforçar l’estructura.​

El NODE, declarat projecte d’interès nacional pel Govern, està previst que s’inauguri l’estiu de 2026. L’edifici acollirà la nova seu d’Andorra Telecom, una botiga, una sala immersiva i el Centre de Benestar Digital impulsat pel Govern. A més, el museu Carmen Thyssen Andorra té previst traslladar-s’hi, ocupant part de l’espai disponible per a exposicions i activitats culturals.