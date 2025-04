Inserció prelaboral

Una desena de joves del programa Fent Camí visiten i aprenen els oficis del Comú d’Andorra la Vella

Els participants han escoltat diferents xerrades ofertes per cinc departaments de la corporació mitjançant la tècnica d'igualtat i cohesió laboral

Una desena de joves del programa prelaboral Fent Camí de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, han participat en la segona edició de la Setmana dels oficis al Comú de la capital. La iniciativa permet que els joves tinguin l’oportunitat de conèixer de primera mà diferents serveis que presta la corporació i aprendre per tant les tasques que duen a terme professionals de diferents àmbits per ajudar-los, així, a “entendre el dia a dia de certes professions i orientar-los en la seva inserció al món laboral”.

De forma que al llarg d’aquesta setmana, els nois i noies que participen en el programa han pogut contemplar de primera mà la feina que fan els Departaments d’Obres, Aigües, Magatzem, Higiene i Esports. Els joves, acompanyats per les educadores del programa Fent Camí, han après dels diferents oficis a través de xerrades ofertes per part dels professionals de cada servei (comandaments i operaris), conjuntament amb “la tècnica d’inserció, igualtat i cohesió laboral de la corporació”.

La importància de no deixar a ningú enrere

Sobre el format, Fent Camí és un programa prelaboral de capacitació impulsat per la Fundació Meritxell i basat en el model d’Atenció Integral i Centrat en la Persona (AICP). Ofereix així una estructura formativa personalitzada als joves en procés d’inserció laboral per facilitar la transició del món educatiu a l’entorn professional.

Des de Fent Camí es potencien altrament al màxim les capacitats individuals, les habilitats socials i les competències laborals dels joves amb edats entre els 16 i els 21 anys, promovent aspectes com l’autonomia i la presa de decisions amb els suports adequats per a cada jove, així com es desenvolupen itineraris prelaborals tenint en compte les seves preferències.