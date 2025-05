Reportatge

Una de freda i una de calenta per als negocis del centre en un primer de maig marcat pel bon temps

Alguns restaurants de la capital subratllen un augment del doble de consumidors, mentre que altres veuen un millor pronòstic per a demà

Tenir un dia festiu és sempre important, motiu per exemple per idear un pla amb la família o amb els amics, ja que a més ajuda a tornar l’endemà en unes millors condicions emocionals. El Dia del Treballador, tanmateix, resulta sempre curiós per haver-se de treballar en el cas de moltes persones i, en el cas d’altres més afortunades, poder descansar tot i ser entre setmana. EL PERIÒDIC ha pogut constatar aquesta tarda caminant pels solejats carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany com molts comerços es mantenen avui en peu i en ‘primera línia d’atac’ davant una clientela que per a uns ha sigut més elevada de l’habitual i per a altres, pràcticament inexistent.

“L’horari avui que fem els empleats ve a ser el mateix, no canviem res en aquest aspecte. El supermercat ha estat bastant concorregut durant tres hores seguides al migdia, però des de llavors molt poca gent ha vingut. Si hagués pogut escollir hauria preferit quedar-me a casa, però havia d’acudir igualment i a part avui ingressem un extra. Tanquem únicament els diumenges”, ha deslligat a la casa una treballadora d’una coneguda cadena de fruita fresca, contrastant amb el seu tancament a la majoria de les parròquies.

D’altra banda, un dels bars de tapes de la capital ha posat en relleu que avui la carta es manté intacta amb el menú habitual i es continuen servint arrossos, l’especialitat del local. El Paco, un dels gerents de l’establiment, fa saber que l’horari dels efectius és el mateix, entrant des de les 11.00 hores i que, a diferència de la major part de la restauració que obre a partir del migdia, ells ho fan així “per garantir un servei essencial” i per donar resposta a aquells comensals que dinen abans, com són els visitants francesos. Ha remarcat que curiosament avui bona part dels clients ja han començat a dinar des de les 12.00 hores i amb un 40-50% més de clients que en un dijous normal.

A dalt, persones transitant aquest Primer de Maig la zona més alta de l’avinguda Carlemany; a baix, una de les terrasses del centre més concorregudes a causa del bon clima. | El Periòdic / P.M.

Continuant pels carrers de na Maria Pla i Callaueta, una de les floristeries locals menciona que aquest dia no és un qualsevol, ja que “cada Primer de Maig preparem una campanya especial amb el nom de ‘Muguet’; una tradició francesa en la qual servim aquestes flors especials que s’han de regalar als amics per atraure la bona sort”, especifica la Fàtima, responsable de l’establiment. El tall viari que hi ha ara en aquesta zona és un “punt positiu” reconeix atenent que a partir de les 17.00 hores, “es nota molt el pas de vianants per aquí i l’afluència a la botiga”. En aquest sentit, ha reconegut que fins a primera hora de la tarda “s’han venut un bon nombre de flors de la sort, i que per al final del dia pensem que volaran totes“.

Menys fortuna ha tingut una de les drogueries assignades al Centre Comercial Andorrà (CCA) i situada al carrer Dr. Nequi, qui en veu de la seva dependent, la Joana, revela que “avui no ha entrat pràcticament ningú, molt pocs turistes perquè aquí a banda només es compra el tint de cabells”. El seu pronòstic per a la resta del dia no és pas encoratjador, més aviat el contrari, ja que retreu que un carrer com aquest en el que “només és una via de pas per als cotxes no invita tampoc a les persones a passejar i veure en detall les botigues”.

Contràriament, un establiment de calçat situat a la mateixa avinguda ha emfasitzat que la clientela d’aquest matí “ha sigut prou bona“, mentre que de cara a la tarda ja estan rebent a nous interessats i el pronòstic és favorable. Com a dia festiu que és, la Laura, dependenta, comenta que “tanquem avui una hora abans; és a dir, en comptes de les 20.00 com fem cada dia a les 19.00 hores“, apuntalant que la botiga tampoc tanca cap dia al marge dels quatre que estan assenyalats per llei en el calendari de tothom. “Sabem que el Dia del Treballador al Principat es treballa”, ha conclòs la jove, ponderant alhora que en haver-hi bars al voltant “inciten i atrauen els consumidors a l’aparador”.

A dalt, més persones gaudint del dia festiu i perfecte per sortir a fer unes compres; a baix, una de les moltes perruqueries del país que roman avui tancada. | El Periòdic / P.M.

Per últim lloc, una firma de roba interior femenina de l’avinguda Carlemany també ha vist reduïda en aquesta jornada festiva la seva clientela concretant que “esperem rebre a més gent de cara a demà que és quan comença el pont i durant el cap de setmana”.

La seva encarregada, la Sami, molt amablement estipula que “ni ens recordem que és el Dia del Treballador perquè sempre tenim oberta la botiga aquest dia perquè és com una jornada normal, amb els horaris habituals per a totes”. Ha informat que el matí d’avui ha sigut tranquil·let, però que a la tarda la situació millora. Queda clar que el país, com a bona localitat turística, no pot aturar-se ni en el dia que haurien de reposar tots aquells que ajuden a fer créixer l’economia.