Un taxista pateix un accident després d’un atac al cor al volant a Grau Roig i és evacuat en helicòpter

Un taxista ha patit un accident aquest migdia a la zona de Grau Roig després de sentir-se indisposat mentre circulava. Segons els primers indicis, l’home hauria sofert un atac al cor al volant, fet que hauria provocat la pèrdua de control del vehicle fins a encastar-se contra un talús de neu.
Alguns mitjans del país han informat que el professional hauria mort. No obstant això, fonts hospitalàries consultades han indicat que el pronòstic és reservat i no han volgut confirmar aquesta informació.
L’avís als serveis d’emergència s’ha rebut cap a les 13.45 hores. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues patrulles de la policia, efectius del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i dotacions dels bombers. També s’ha activat un helicòpter medicalitzat per facilitar el trasllat del conductor fins a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.