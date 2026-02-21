Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els serveis d’emergència intervenint al lloc de l’accident, a la zona de Grau Roig. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Accident a la xarxa viària

Un taxista pateix un accident després d’un atac al cor al volant a Grau Roig i és evacuat en helicòpter

Alguns mitjans apunten que la víctima hauria mort, però fonts hospitalàries no ho confirmen; L’avís s’ha rebut a les 13.45 hores

Un taxista ha patit un accident aquest migdia a la zona de Grau Roig després de sentir-se indisposat mentre circulava. Segons els primers indicis, l’home hauria sofert un atac al cor al volant, fet que hauria provocat la pèrdua de control del vehicle fins a encastar-se contra un talús de neu.

Alguns mitjans del país han informat que el professional hauria mort. No obstant això, fonts hospitalàries consultades han indicat que el pronòstic és reservat i no han volgut confirmar aquesta informació.

L’avís als serveis d’emergència s’ha rebut cap a les 13.45 hores. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues patrulles de la policia, efectius del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i dotacions dels bombers. També s’ha activat un helicòpter medicalitzat per facilitar el trasllat del conductor fins a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Un home no resident amb identitat falsa i tres ordres d’expulsió intenta fugir al Pas de la Casa amb un vehicle robat

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’Eixivern reuneix creadors per impulsar el català a les xarxes socials i consolidar una comunitat digital
Xavi Cardelús acaba 16è en l’estrena del Mundial de Supersport 2026 al circuit australià de Phillip Island
Acció Feminista crida a la mobilització el Dia Internacional de la Dona davant un “temps d’involució”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Economia, Societat
Les benzineres del Pas, a punt per aplicar els vals de carburant tot i rebre les instruccions amb el temps just
  • Societat
Andorra presenta a Viena la Sessió de Tardor de l’OSCE-PA i defensa el compromís amb Ucraïna
  • Societat
Els xecs de carburant de fins a 200 euros entraran en vigor aquest dissabte per compensar l’impacte del tall de l’RN20
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital millorarà la senyalització de Riberaygua i remodelarà Aigüeta i Biscariet després de les actuals obres
  • Parròquies, Societat
El nou reglament de Jovial, en darrera revisió jurídica, fixarà un protocol mensual per frenar els impagaments
  • Cultura, Parròquies
El tribunal condemna al rei Carnestoltes per la mancança d’identitat en els noms comercials del Principat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu