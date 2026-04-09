Un portal immobiliari situa el preu del lloguer en 27 euros el metre quadrat i manté els pisos en venda prop del milió

El mercat immobiliari manté la tendència a l’alça durant el primer trimestre del 2026, amb increments tant en la compravenda com en el lloguer, segons les dades recollides a l’informe trimestral de la plataforma Pisos.ad. Així, i pel que fa a la venda de pisos, el preu mitjà per metre quadrat se situa en els 7.839,97 euros, mentre que el valor mitjà per habitatge arriba als 981.399,96 euros, amb una superfície mitjana de 125,18.
En total, l’oferta disponible és de 620 immobles, amb Andorra la Vella al capdavant amb 185 pisos, seguida de Canillo (119), Encamp (112) i Escaldes-Engordany (110). Per parròquies, Escaldes registra el preu més elevat per metre quadrat, amb 10.401,09 euros, mentre que Sant Julià presenta el valor més baix, amb 4.715,91 euros. Per altra banda, Ordino lidera el preu mitjà dels pisos, superant els 1,76 milions d’euros, seguit d’Escaldes-Engordany, qui s’acosta als milions.
En el mercat del lloguer de pisos, l’oferta es manté limitada, amb 107 immobles disponibles i una superfície mitjana de 108,92 metres quadrats. El preu mitjà mensual se situa en 2.962,29 euros, amb un cost mitjà de 27,20 euros per metre quadrat. Andorra la Vella concentra els lloguers més elevats, amb una mitjana de 4.163,62 euros mensuals, mentre que Encamp presenta els preus més baixos, amb 1.085,71 euros.
Pel que fa a les cases de lloguer, l’oferta és encara més reduïda, amb només 10 unitats disponibles i una superfície mitjana de 260,70 metres quadrats i un preu mitjà de 5.430 euros mensuals. Cal destacar que Encamp és qui registra els imports més elevats, arribant als 10.000 euros al mes, mentre que Andorra la Vella se situa en els 3.000 euros. En el segment de cases en venda, l’informe comptabilitza 209 immobles amb un preu mitjà de 2.731.557,67 euros i una superfície mitjana de 494,05 metres quadrats. Ordino lidera els preus, amb una mitjana superior als 4,3 milions d’euros, mentre que Encamp presenta els valors més baixos, tot i superar el milió i mig.
A més, l’evolució trimestral també mostra una tendència a l’alça en els preus. En el cas dels pisos en venda, el preu per metre quadrat ha passat de 5.967 euros a finals del 2024 fins als 7.839,97 euros actuals, mentre que el preu mitjà dels immobles ha crescut des dels 688.000 euros fins a gairebé el milió en el mateix període. En el cas del lloguer, després de diversos trimestres amb increments, el preu mitjà es modera lleugerament respecte al final del 2025, tot i mantenir-se en nivells elevats, prop dels 3.000 euros mensuals.