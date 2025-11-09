El SAAS estudiarà si la dieta mediterrània pot reduir els efectes de la quimioteràpia en el càncer de mama

L’estudi clínic que analitzarà si seguir una dieta mediterrània pot reduir els efectes secundaris de la quimioteràpia en dones amb càncer de mama començarà a principis de l’any vinent. El projecte, anomenat MeDiBREAST, es desenvoluparà gràcies als 8.477 euros recaptats a la Cursa de la Dona, organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) el passat 14 de juny. Segons ha explicat en declaracions a l’ANA la doctora Cristina Royo, responsable de la recerca, el projecte es troba actualment en la seva fase prèvia i està pendent de l’avaluació del Comitè d’Ètica d’Investigació. “El protocol ja està redactat i tenim el finançament assegurat. Només falta un document del Clínic per presentar-lo al comitè”, ha indicat.
El MeDiBREAST és una col·laboració entre la Unitat d’Oncologia i la Unitat de Dietètica i Nutrició del SAAS, amb el suport de l’Hospital Clínic de Barcelona, el qual s’encarregarà de les anàlisis de microbiota i metabolòmica. L’objectiu és comprovar si una alimentació mediterrània estricta pot modificar la microbiota intestinal —el conjunt de bacteris presents a l’intestí— i reduir la toxicitat dels tractaments oncològics. “Sabem que la microbiota pot influir en la resposta a la quimioteràpia, però encara no s’ha estudiat prou si també pot condicionar els efectes secundaris”, ha explicat Royo.
“Sabem que la microbiota pot influir en la resposta a la quimioteràpia, però encara no s’ha estudiat prou si també pot condicionar els efectes secundaris” – Cristina Royo
El projecte preveu la participació de 25 dones adultes amb càncer de mama que hagin de rebre tractament sistèmic, com la quimioteràpia. Les pacients seran seleccionades des de la Unitat d’Oncologia i, si accepten participar-hi, signaran el consentiment informat abans d’iniciar el tractament. Abans de començar, se’ls farà una anàlisi de microbiota mitjançant una mostra de femta, i durant sis mesos seguiran una dieta mediterrània personalitzada, supervisada per una dietista del SAAS. En acabar el període, es farà una segona anàlisi per comparar els resultats.
“Fer aquest tipus d’estudis és costós, per això hem limitat la mostra a 25 pacients. Volem fer-ho amb el màxim rigor”, ha precisat la doctora. Si els resultats confirmen la hipòtesi inicial, el SAAS té previst incorporar recomanacions dietètiques dins dels protocols de tractament oncològic. “Ja hem integrat una nutricionista dins la unitat d’oncologia, però aquest projecte pot reforçar encara més el paper de la dieta en la cura del càncer”, ha afegit.
“Ja hem integrat una nutricionista dins la unitat d’oncologia, però aquest projecte pot reforçar encara més el paper de la dieta en la cura del càncer” – Cristina Royo
Royo ha destacat que la iniciativa “suposa també un impuls per a la recerca biomèdica al país” i ha agraït el suport de l’Associació de Dones d’Andorra. “Aquest projecte és possible gràcies al finançament de la Cursa de la Dona. És molt positiu que es doni suport a estudis locals que poden tenir un impacte directe en les pacients”, ha conclòs.