Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La doctora responsable del projecte MeDiBREAST, Cristina Royo. | ANA / M.R.
Agències
Reduir la toxicitat dels tractaments oncològics

El SAAS estudiarà si la dieta mediterrània pot reduir els efectes de la quimioteràpia en el càncer de mama

El projecte MeDiBREAST s'encetarà a principis del 2026 amb la participació de 25 pacients i el suport institucional de l’Hospital Clínic de Barcelona

L’estudi clínic que analitzarà si seguir una dieta mediterrània pot reduir els efectes secundaris de la quimioteràpia en dones amb càncer de mama començarà a principis de l’any vinent. El projecte, anomenat MeDiBREAST, es desenvoluparà gràcies als 8.477 euros recaptats a la Cursa de la Dona, organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) el passat 14 de juny. Segons ha explicat en declaracions a l’ANA la doctora Cristina Royo, responsable de la recerca, el projecte es troba actualment en la seva fase prèvia i està pendent de l’avaluació del Comitè d’Ètica d’Investigació. “El protocol ja està redactat i tenim el finançament assegurat. Només falta un document del Clínic per presentar-lo al comitè”, ha indicat.

El MeDiBREAST és una col·laboració entre la Unitat d’Oncologia i la Unitat de Dietètica i Nutrició del SAAS, amb el suport de l’Hospital Clínic de Barcelona, el qual s’encarregarà de les anàlisis de microbiota i metabolòmica. L’objectiu és comprovar si una alimentació mediterrània estricta pot modificar la microbiota intestinal —el conjunt de bacteris presents a l’intestí— i reduir la toxicitat dels tractaments oncològics. “Sabem que la microbiota pot influir en la resposta a la quimioteràpia, però encara no s’ha estudiat prou si també pot condicionar els efectes secundaris”, ha explicat Royo.

“Sabem que la microbiota pot influir en la resposta a la quimioteràpia, però encara no s’ha estudiat prou si també pot condicionar els efectes secundaris” – Cristina Royo

El projecte preveu la participació de 25 dones adultes amb càncer de mama que hagin de rebre tractament sistèmic, com la quimioteràpia. Les pacients seran seleccionades des de la Unitat d’Oncologia i, si accepten participar-hi, signaran el consentiment informat abans d’iniciar el tractament. Abans de començar, se’ls farà una anàlisi de microbiota mitjançant una mostra de femta, i durant sis mesos seguiran una dieta mediterrània personalitzada, supervisada per una dietista del SAAS. En acabar el període, es farà una segona anàlisi per comparar els resultats.

“Fer aquest tipus d’estudis és costós, per això hem limitat la mostra a 25 pacients. Volem fer-ho amb el màxim rigor”, ha precisat la doctora. Si els resultats confirmen la hipòtesi inicial, el SAAS té previst incorporar recomanacions dietètiques dins dels protocols de tractament oncològic. “Ja hem integrat una nutricionista dins la unitat d’oncologia, però aquest projecte pot reforçar encara més el paper de la dieta en la cura del càncer”, ha afegit.

“Ja hem integrat una nutricionista dins la unitat d’oncologia, però aquest projecte pot reforçar encara més el paper de la dieta en la cura del càncer” – Cristina Royo

Royo ha destacat que la iniciativa “suposa també un impuls per a la recerca biomèdica al país” i ha agraït el suport de l’Associació de Dones d’Andorra. “Aquest projecte és possible gràcies al finançament de la Cursa de la Dona. És molt positiu que es doni suport a estudis locals que poden tenir un impacte directe en les pacients”, ha conclòs.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
La gent gran d’Andorra la Vella celebra la darrera reforma de la Casa Pairal i destaca que “era un canvi necessari”
El Comú de Canillo reprèn el projecte de la voravia del Mirador del Tarter i preveu licitar-lo a principis del 2026
Els jugadors del Ranger’s faran una ‘plantada’ d’un minut contra l’FC Santa Coloma i alguns podrien deixar l’equip

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
ARPA proposa que la reforma de l’hospital incorpori un espai exterior per a les visites d’animals de companyia
  • Parròquies, Societat
‘Laia’ i ‘Pau’ arriben als carrers de la capital per fomentar la seguretat viària i protegir els entorns escolars
  • Societat
La Coordinadora se suma a les accions de la Unió Sindical i fa una crida a mobilitzar-se contra l’especulació actual
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La gent gran d’Andorra la Vella celebra la darrera reforma de la Casa Pairal i destaca que “era un canvi necessari”
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo reprèn el projecte de la voravia del Mirador del Tarter i preveu licitar-lo a principis del 2026
  • Parròquies, Societat
‘Laia’ i ‘Pau’ arriben als carrers de la capital per fomentar la seguretat viària i protegir els entorns escolars
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu