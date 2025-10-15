Un centenar de persones es concentren a la plaça de la Rotonda en suport al poble palestí sota una pluja intermitent

Malgrat la pluja que ha caigut a l’inici de la convocatòria, prop d’un centenar de persones s’han concentrat aquest dimecres a les 19.30 hores a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella per expressar el seu suport al poble palestí. Els paraigües han estat protagonistes de l’escenari fins que el temps ha millorat pocs minuts després de la lectura dels manifestos.
Els participants han demanat l’aturada immediata de la violència a la Franja de Gaza i el respecte als drets humans i al dret internacional. Diverses pancartes i banderes palestines han acompanyat els càntics que s’han repetit durant tota la mobilització, com “Free free Palestine”, “Israel assassina, Europa patrocina” o “Des del riu fins al mar, Palestina ben serà”.
En el text llegit s’ha adreçat una petició directa a les institucions perquè “Andorra se sumi al pla mundial pel cessament de la violència, pel respecte al dret internacional i per la protecció de totes les víctimes civils sense excepcions”, així com perquè hi hagi “un posicionament de l’entorn institucional”.
Entre les intervencions, la d’Isabela Vargas ha destacat per la seva crida a la reflexió i a la transparència institucional. “Les persones que vivim a Andorra tenim dret a saber si els nostres salaris contribueixen o no a un genocidi”, ha expressat, tot preguntant si el país manté algun acord comercial amb Israel. Vargas ha subratllat que “aquesta nit pot marcar un abans i un després en la implicació d’Andorra en el moviment de solidaritat internacional” i ha fet una crida a la creació d’espais de debat i formació per enfortir el compromís ciutadà.
Els manifestos llegits han remarcat que la mobilització reflecteix el “compromís solidari i crític del poble andorrà amb el món” davant el que s’ha definit com “el primer genocidi retransmès en directe”. Abans de finalitzar l’acte, s’ha compartit amb els assistents un canal de comunicació a través d’un grup de Telegram per promoure taules rodones, xerrades formatives i activitats sobre la temàtica i mantenir viva la implicació ciutadana.
Finalment, l’acte ha tancat amb un minut de silenci en record de les víctimes del conflicte, abans dels aplaudiments finals que han posat punt i final a la concentració. L’acte s’ha desenvolupat sense incidents.
Participació d’estudiants i connexió amb la vaga a Espanya
Un dels moments més destacats de la jornada ha estat la participació d’alumnes de l’escola Maria Moliner, que han llegit un fragment del manifest en representació del col·lectiu educatiu. Els estudiants s’han adherit a la jornada de vaga convocada a Espanya en suport al poble palestí, sumant-se així a les accions de protesta que s’han desenvolupat en diverses ciutats de la península.
Precisament, la Seu d’Urgell ha estat un dels principals punts de mobilització al país veí, on s’han produït alguns talls de carretera que han generat moments d’incertesa i petites retencions a l’entrada del municipi, en el tram que connecta amb la via que uneix Andorra.
Manifestació a l’entrada de La Seu d’Urgell. | Lector