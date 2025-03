Atenció sanitària i medicina familiar

Un centenar de dones es beneficien del finançament públic per a reproducció assistida des del 2023

La CASS ha reemborsat uns 165.000 euros en tractaments per facilitar l'accés a tècniques com la fecundació in vitro o la inseminació artificial

Des del gener del 2023 les tècniques de reproducció assistida són finançades públicament. Des que aquesta mesura s’implementa cent dones han pogut acollir-se a aquest finançament de la CASS. Així, segons les dades facilitades des de l’executiu, la parapública va rebre el 2023, 74 sol·licituds de reproducció assistida, de les quals 53 es van atorgar i 21 no complien els criteris establerts per la reglamentació vigent. I pel que fa al 2024, es van rebre 63 sol·licituds, 47 de les quals es van atorgar i setze no per no complir els requisits.

Pel que fa a l’import reemborsat entre 2023 i 2024 ascendeix al voltant dels 165.000 euros. Aquests diners s’han destinat a la cobertura de diferents tractaments com la conservació d’esperma, diagnòstic genètic preimpantacional, procés per fer la fecundació in vitro, punció ovàrica, transferència d’embrions (màxim dues transferències), inseminació artificial i vitrificació d’ovocits per punció (màxim dos cicles).

Cal recordar que el 2022 es va anunciar que a partir del 2023 les tècniques de reproducció humana assistida (RHA) serien finançades públicament. D’aquesta manera, des de començament dels 2023 els tractaments es poden fer fins a un màxim de dos intents en centres públics o privats d’Espanya i França i la CASS, havent-ho concertat prèviament amb els usuaris, reemborsa el 75% del cost en el primer cas i el 20% en el segon, sempre que es compleixin els requisits establerts en el decret.

Les tècniques que es contemplen en el decret són relatives a la inseminació artificial, a la fecundació in vitro, al diagnòstic genètic preimplantacional i a la criopreservació de gàmetes. En el cas dels motius terapèutics, hi ha finançament en dones que es trobin en situació d’infertilitat o bé que no s’hagin pogut quedar embarassades en un termini mínim de dotze mesos. Pel que fa a les finalitats preventives, estan destinades a prevenir la transmissió de malalties o trastorns de base genètica greus i, finalment, també es preveuen situacions especials que fan referència, per exemple, a aquelles dones que se sotmetin a tractaments de quimioteràpia que malmetin la capacitat reproductiva.

Entrant al detall dels perfils de persones que poden accedir al finançament públic, són les dones majors de divuit anys i menors de 42, i també les dones sense cap fill previ o les parelles sense cap fill previ en comú; també en aquells casos on es pugui prevenir la transmissió de malalties hereditàries, i en aquelles persones en què estigui indicat per patologia o antecedents.