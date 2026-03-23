Un caçador andorrà resulta ferit a Catalunya després de ser atacat per un porc senglar durant una batuda

Un caçador andorrà va resultar ferit diumenge al matí a Abella de la Conca (Catalunya) després de ser atacat per un porc senglar durant una batuda. L’avís es va rebre a les 11.47 hores i els Bombers de la Generalitat van activar un dispositiu amb un helicòpter i efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) per evacuar l’home, el qual presentava ferides a la cama. Posteriorment, va ser traslladat fins a l’aeroport de la Seu d’Urgell, on l’esperaven els serveis mèdics.
Segons ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP), Josep Maria Cabanes, l’accident respondria a “una situació habitual en aquest tipus de pràctiques”. L’animal hauria estat ferit prèviament i s’hauria refugiat en una zona de vegetació, moment en què el caçador s’hi hauria apropat per rematar-lo. En aquest context, el senglar ha reaccionat de manera imprevisible i ha atacat sobtadament. “Quan un senglar està ferit pot acular-se i, en qualsevol moment, saltar a sobre del caçador amb molta força”, ha indicat, tot apuntant que es tracta d’un episodi poc freqüent però conegut en l’àmbit cinegètic.
En aquest sentit, Cabanes recorda que es tracta d’un animal robust i potent. A Andorra i Catalunya, un porc senglar pot pesar habitualment entre mig quilo fins a 110 quilos, tot i que en casos excepcionals pot superar els 150. Malgrat que no sigui especialment gran, un exemplar ferit pot resultar “especialment perillós per la força i l’agressivitat que desenvolupa en aquestes situacions”.
Des de la federació també s’ha volgut posar en relleu la importància de la caça com a eina de regulació de la fauna. El seu president ha advertit que la disminució de caçadors, especialment entre els joves, pot agreujar el desequilibri actual. “Si no hi ha relleu generacional, serà molt difícil controlar espècies com el senglar”, ha afirmat, tot destacant que la caça és una activitat de gestió necessària per mantenir l’equilibri natural.
En aquest sentit, ha alertat de la proliferació creixent del porc senglar, el qual actualment cria més sovint i “ha perdut la por a l’ésser humà”. Aquesta expansió està provocant una presència cada vegada més elevada tant a zones de muntanya com a entorns urbans. A més, aquesta espècie causa danys a l’agricultura, altera els ecosistemes i afecta altres animals, ja que s’alimenta d’ous i cries d’espècies protegides. Davant d’aquesta situació, els experts insisteixen en la necessitat de controlar-ne la població per evitar un impacte més gran sobre el territori.