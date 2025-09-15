Una motocicleta amb dos ocupants pateix una caiguda a la baixada de la Massana i provoca retencions de trànsit

Un accident de trànsit s’ha registrat aquest dilluns a primera hora de la tarda a la baixada de la Massana, just abans d’arribar a la rotonda que connecta amb el túnel dels Dos Valires. Els fets han tingut lloc al voltant de les 14.00 hores, quan una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via.
Segons les primeres informacions, cap dels dos passatgers ha resultat ferit. L’avís ha estat rebut pel cos de policia, que s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per gestionar la situació i ordenar la circulació. L’incident ha provocat algunes retencions en direcció a Andorra la Vella, coincidint amb una franja horària de força afluència de vehicles.