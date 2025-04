Resposta a les declaracions de Marsol

Ubach respon a Marsol i retreu que “només qui està al llindar de la pobresa pot accedir a un pis”

El secretari general de l’USdA critica la Llei Òmnibus i reclama que les solucions per a l'accés al lloguer assequible arribin a tota la ciutadania

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha carregat aquest dilluns contra les declaracions de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en què defensava la tasca de l’Executiu en matèria d’habitatge i obria la porta a noves mesures per garantir-ne l’accés. Ubach ha assegurat, en declaracions a EL PERIÒDIC, que “no es pot jugar amb els interessos de la ciutadania” i ha afegit que “la ciutadania té el dret d’arribar a finals de mes”, en referència a la dificultat real d’assumir els preus de lloguer actuals.

El líder sindical ha expressat el seu rebuig frontal a la Llei Òmnibus aprovada recentment, assegurant que “no servirà per a res” i que “quaranta pisos són insuficients”. En aquest sentit, ha acusat l’Executiu de “prendre el pèl a la gent” i ha insistit que “cal garantir l’accessibilitat per a tothom”, diferenciant clarament entre els pisos de protecció social —adreçats a persones en situació de vulnerabilitat econòmica— i l’accés generalitzat a un habitatge digne i assequible per a la població.

Ubach ha volgut remarcar que “qualsevol persona hauria de poder comprar i accedir a tenir un habitatge” i ha posat en dubte les afirmacions de Marsol sobre l’esforç del Govern per ampliar el parc públic, tot referint-se a les declaracions com a “mentides”. També ha criticat el paper de Demòcrates per Andorra als consells econòmics i socials, acusant-los de “promocionar l’especulació” al país.

Pel que fa a la regulació del mercat, Ubach ha tornat a demanar la creació d’un registre públic de la propietat, una proposta que —segons ha dit— “els grups de pressió fa més de deu anys que estem reclamant”. El dirigent sindical ha tornat a qüestionar l’impacte de la llei d’inversió estrangera, citant com a exemple el valor mínim dels pisos per a inversors, establert en 600.000 euros.

Les declaracions d’Ubach arriben després que la ministra afirmés aquest cap de setmana que el Govern “ha fet molta feina” en matèria d’habitatge i que s’han destinat recursos importants al parc públic. En aquest context, des de l’USdA es reclama que les mesures vagin més enllà de l’assistencialisme i garanteixin l’accés a l’habitatge com a dret per al conjunt de la ciutadania.