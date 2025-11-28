Tret de sortida a la desena edició del Poblet de Nadal que enguany compta amb una cinquantena de casetes

Un missatge i una il·lusió nadalenca traslladats als Menairons en forma de carta han estat el pas directe per a l’Abril i l’Ilian, dos nens que han estat els encarregats d’encendre els llums del Poblet de Nadal, el qual celebra la desena edició enguany.
Amb una Plaça del Poble reformada, el grup infantil dels fallaires d’Andorra la Vella, el Cor dels Petits Cantors d’Andorra i la banda del Conservatori de Música de la capital, acompanyats de les autoritats de Govern i el Comú d’Andorra la Vella han donat el tret de sortida amb el tradicional compte enrere, enmig d’una plaça absolutament plena, sense cabuda per a una agulla, i amb un públic animat que ha volgut viure de prop l’encesa oficial.
L’Ilian, emocionat pel moment, ha explicat: “Avui encendrem totes les llums del Mercat de Nadal i serà un moment molt bonic per tots els que viuen a Andorra.” Ha afegit que “serà bonic, s’encendran els llums del Nadal, tots ho celebrarem, el Pare Noel vindrà al desembre, i ens ho passarem molt bé.” També ha volgut compartir la seva motivació personal: “Jo tinc deu anys i ja m’estic fent gran i vull seguir tenint aquesta il·lusió. Avui vull encendre les llums per compartir-la amb tots els que m’estan rodejant”.
L’Abril, que avui també ha celebrat el seu aniversari, ha confessat: “És un moment molt especial per mi, perquè és el meu aniversari”. Amb timidesa i somriures, ha afegit: “és molt maco, m’agrada molt”.
La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha volgut posar en valor el paper dels infants i la participació ciutadana. “Estem molt contents d’estar aquí avui a la inauguració del Poblet de Nadal, que ens acompanyin dos nens que van fer l’esforç d’escriure una carta dient les seves motivacions per ser els responsables d’encendre el Poblet de Nadal.” Ha explicat que enguany han volgut ampliar activitats i arribar a tots els públics: “Hem intentat anar una mica més enllà i fer moltes activitats per cada grup de gent.”
Losada també ha detallat els canvis organitzatius d’aquest any: “Hem fet horaris per donar més cabuda, perquè ens han demanat moltes més casetes.” Segons ha dit, l’objectiu és “acollir el màxim de casetes possibles des d’avui fins al 5 de gener”, fixant enguany la xifra de casetes en una cinquantena. Finalment, ha destacat la crida a la participació: “Hem enviat una invitació participativa a tota la gent d’Andorra la Vella perquè tots puguin participar d’un recorregut amb segells per viure el Poblet de Nadal”.
Amb l’encesa a càrrec de l’Abril i l’Ilian, la música, els fallaires i la plaça plena a vessar, el Poblet de Nadal ha obert portes amb una energia festiva que anticipa un mes ple d’activitats i il·lusió compartida.