Medi ambient

Un total de tres centres educatius són guardonats pel concurs de disseny d’un pati verd i saludable

Tots tres podran desenvolupar el projecte que han presentat, que obté una dotació de l'Executiu, per a cadascun d’ells, de 10.000 euros

Amb l’objectiu de fomentar la transformació dels patis escolars en espais verds que millorin les zones d’esbarjo, potenciant el contacte amb elements naturals i afavorint un entorn d’esbargiment i socialització saludable, l’Executiu va posar en marxa el Concurs de disseny d’un pati verd i saludable. Es tracta d’una iniciativa que ha arribat enguany a la tercera edició i que ha premiat les propostes de l’escola andorrana de batxillerat, del col·legi María Moliner i de l’escola francesa i andorrana del Pas de la Casa.

Així, els tres centres podran desenvolupar el projecte presentat que obté una dotació del Govern, per a cadascun d’ells, de 10.000 euros. El primer contempla la inclusió d’elements naturals als espais del pati, i l’ús de palets i bancs fets amb materials reciclats. A més, es proposa la instal·lació de plafons informatius de flora i fauna autòctons. En el segon cas, es planteja la instal·lació de plantes en jardineres verticals, per a les quals es garanteix el reg per mitjà de la recuperació d’aigua pluvial així com el seguiment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’agenda 2030. Finalment, pel que fa al projecte conjunt de les dues escoles del Pas de la Casa, es proposa la inclusió de plantes en la millora del pati i que el nou mobiliari sigui de fusta. En afegit, han impulsat la creació de la Comissió de Patis Verds que impulsa activitats pedagògiques incloses en les programacions dels cicles relacionades al coneixement del medi natural.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, han estat els encarregats de lliurar els guardons a les escoles guanyadores del concurs d’enguany. Ho han fet als exteriors del Prat del Roure on s’ha celebrat la 15a edició del Fòrum Escola Verda, un acte que permet cloure un nou curs en què el 100% dels centres educatius del país han impulsat accions, xerrades o sortides emmarcades dins del programa Escola Verda.

L’Escola Verda celebra 15 anys

Fa 15 anys va arrencar el programa Escola Verda com una iniciativa conjunta dels Departaments de Medi Ambient i Sostenibilitat i d’Educació amb l’objectiu de promoure, des de l’àmbit educatiu, el compromís amb la sostenibilitat. Als inicis del projecte, 11 centres s’hi van adherir. Actualment, els 33 centres educatius del país, és a dir el 100% de les escoles, formen part d’aquest programa, arribant a més d’11.000 alumnes. Els principals objectius són que l’alumnat prengui consciència sobre diferents problemàtiques ambientals tot assumint la seva responsabilitat i que lideri projectes de transformació de l’escola i l’entorn per avançar cap a un món més circular i sostenible.

El Fòrum Escola Verda ha celebrat la 15a edició. | SFGA/JAViladot