  • La frontera del riu Runer. | Mobilitat
El Periòdic d'Andorra
Mobilitat

Trànsit dens a la sortida de la frontera hispanoandorrana amb afectació fins a la rotonda del Canal de les Esquiroles

És especialment atapeït en direcció a Espanya per l'elevat volum de vehicles que abandonen el país, tot coincidint amb el cap de setmana

El Departament de Mobilitat ha informat que des de les 12.00 hores s’estan registrant importants retencions a la sortida del país, amb cues que arriben des de la frontera fins a l’alçada de la rotonda del Canal de les Esquiroles. El trànsit és especialment dens en direcció a Espanya, a causa de l’elevat volum de vehicles que intenten abandonar el Principat coincidint amb el cap de setmana. Aquesta situació ha provocat una reducció notable de la fluïdesa i llargues esperes a la zona fronterera.

Davant d’aquesta situació, les autoritats recomanen paciència als conductors, evitar els desplaçaments innecessaris durant les hores punta i consultar l’estat del trànsit en temps real abans d’emprendre el viatge.

Mobilitat recorda també que diverses obres en curs poden afectar la circulació durant els pròxims dies. Entre aquestes, destaquen els treballs de millora puntual de la plataforma de la carretera CS-101, al voltant del punt quilomètric 4+500, a la parròquia d’Andorra la Vella. Aquest tram roman totalment tancat les 24 hores del dia des del 13 fins al 31 d’octubre, tot i que es valorarà la possibilitat d’habilitar el pas de vehicles durant els caps de setmana, en funció de l’avanç dels treballs.

A més, continuen les obres d’embelliment a la carretera CG-2 a la parròquia de Canillo, així com les actuacions de la Xarxa de Calor a la capital. També hi ha treballs en marxa a la RN320 i a la zona de la Serra de l’Honor, on es construeix una nova rotonda.

