Govern i les entitats empresarials signen un memoràndum per preparar les empreses davant l’Acord amb la UE

Govern i les principals entitats empresarials del país han formalitzat la signatura d’un memoràndum d’entesa amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració per preparar el teixit empresarial davant una eventual aplicació de l’Acord amb la Unió Europea. El document, subscrit per l’Executiu, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), preveu la creació d’un secretariat permanent entre les tres entitats, una finestreta única d’acompanyament empresarial i diferents mecanismes de coordinació per anticipar els possibles canvis normatius que comportaria.
La signatura arriba quatre dies abans que el cap de Govern, Xavier Espot, es desplaci a Brussel·les per formalitzar l’Acord, insistint que aquest pas «no constitueix el final del camí» i remarcant que la signatura no implicarà la seva entrada en vigor. Així, ha recordat que la ratificació per part d’Andorra no es produirà sense la celebració prèvia d’un referèndum, alhora que ha defensat la necessitat de començar a preparar el país per als possibles canvis: «El que ha de fer és establir una metodologia conjunta de treball entre el Govern i les entitats empresarials», ha explicat Espot sobre el memoràndum, tot assenyalant que la voluntat és afrontar els reptes d’una eventual implementació de l’acord «amb previsió, amb rigor, amb ambició».
Espot ha recordat que la ratificació per part d’Andorra no es produirà sense la celebració prèvia d’un referèndum, tot i que ha defensat la necessitat de començar a preparar el país per als possibles canvis
Així, un dels principals ‘instruments’ previstos és la constitució d’un secretariat permanent interentitats, una estructura tècnica que s’encarregarà de recollir les necessitats dels diferents sectors econòmics, analitzar la documentació i elaborar posicionaments compartits. «Per a nosaltres és molt més senzill quan les tres entitats han traslladat una opinió ja harmonitzada i unificada», ha assenyalat Espot. A més, la coordinació també inclourà un comitè de pilotatge, encarregat de l’orientació i les decisions estratègiques entre l’ens governamental i les entitats empresarials, així com diverses comissions tècniques.
Una altra de les mesures anunciades és la creació d’una finestreta única d’acompanyament empresarial, concebuda com un punt centralitzat d’informació, assessorament i accés als programes de suport. Segons ha explicat Espot, aquesta eina ha de facilitar els tràmits a les empreses que actualment no saben a quina entitat o organisme dirigir-se per resoldre els seus dubtes, a més de centralitzar set línies d’actuació relacionades amb la informació sobre la normativa europea, l’adaptació empresarial, la sostenibilitat, la internacionalització, la participació en programes europeus o la implantació d’activitats econòmiques a Andorra.
«L’Acord d’associació és un instrument i és una condició necessària, però no és una condició suficient per realment consolidar el procés de diversificació de la nostra economia» – Xavier Espot
Pel que fa al calendari de posada en marxa, el president de la CEA, Gerard Cadena, ha avançat que «la previsió és que en un màxim de tres mesos es pugui convocar aquesta oficina» de treball conjunt. Una estructura que, segons ha explicat, ha de permetre continuar la feina desenvolupada durant el darrer any per identificar les afectacions que podria tenir l’Acord d’associació sobre els diferents sectors econòmics i determinar quins recursos necessitarien les empreses per adaptar-s’hi. «El que veiem nosaltres és que a les empreses els faltava, sobretot, molta informació», ha assenyalat, tot recordant que més del 80% del teixit empresarial està format per empreses molt petites.
Altrament, Cadena també ha destacat la importància d’aprofitar una eventual aplicació de l’acord per impulsar projectes de cooperació amb els territoris veïns, defensant que «no ens podem quedar de braços plegats i hem de proposar coses». «El que demanem és poder decidir amb el Govern quins projectes transfronterers tirem endavant i a quins donem prioritat», ha assenyalat el president, mentre que Espot ha apuntat que «l’Acord d’associació és un instrument i és una condició necessària, però no és una condició suficient per realment consolidar el procés de diversificació de la nostra economia».