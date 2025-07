Informe semestral de Projecte Vida

Tenorio destaca l’increment fins al 60% de dones que demanen ajuda a Projecte Vida per problemes d’addicció

Durant el primer trimestre, l'entitat ha realitzat 105 intervencions: 40 a afectats directament, 24 a familiars i 25 a través de grups d’ajuda mútua

Projecte Vida ha fet públiques les dades del seu informe semestral corresponent als primers sis mesos del 2025, en què ha atès un total de 89 persones i ha realitzat 105 intervencions, sumant primeres acollides i seguiments. D’aquestes, 40 han estat en primera persona, 24 corresponen a familiars i 25 a participants dels grups d’ajuda mútua. Segons destaca a EL PERIÒDIC la secretària executiva de l’associació, Eva Tenorio, “el que més ens ha sobtat és que el nombre de dones que han vingut a demanar ajuda ha pujat fins a un 60%”. Un augment significatiu respecte a l’any anterior, quan el percentatge era del 35%.

Aquest increment sembla estar relacionat amb el bon funcionament del Grup de Dones amb perspectiva de gènere, que aquest juliol ha fet el seu primer aniversari. Es tracta del primer espai al país que tracta les addiccions des d’una òptica específica per a dones, i ho fa de manera comunitària, a través d’un grup de suport setmanal guiat per una psicòloga especialitzada. Actualment, hi participen vuit dones. “És un espai que funciona molt bé, hi ha una vinculació important i s’hi senten segures”, afirma Tenorio. L’associació preveu obrir nous grups si augmenta la demanda, amb un màxim de deu persones per sessió per garantir-ne l’eficàcia.

Pel que fa a les dades globals del semestre, l’alcohol continua sent la substància més present entre els casos atesos (61%), seguida pel joc patològic, que mostra un increment fins al 7,3%, i el cànnabis amb un 4,9%. Segons l’entitat, les demandes d’ajuda per alcohol provenen tant de persones afectades com de familiars, especialment dones que acudeixen a l’associació per demanar suport per a fills o parelles. “Són gairebé el 90% dels familiars que ens venen a veure”, puntualitza Tenorio. En aquest sentit, es confirma un canvi de tendència respecte a períodes anteriors, en què el cànnabis era més habitual.

Un altre dels recursos que consolida la seva presència dins del programa de Projecte Vida és el club de lectura, una activitat terapèutica dirigida a persones amb necessitats especials relacionades amb les addiccions. Aquest espai, actualment amb tres participants, treballa textos específics centrats en la prevenció de recaigudes i l’acompanyament emocional. Aquest model també s’està aplicant a la presó, on es duen a terme sessions de lectura orientades a fomentar la reflexió i la resocialització.

Tenorio recorda que “aquests espais són clau per trencar l’estigma” i facilitar que més persones accedeixin a suport, ja sigui a través de l’associació o d’altres serveis especialitzats. Amb aquest objectiu, l’entitat va llançar una campanya de sensibilització el passat 26 de juny, centrada en la desestigmatització del trastorn addictiu. El conjunt d’aquestes actuacions reflecteix el compromís de Projecte Vida amb un model d’atenció comunitària, inclusiva i adaptada a les realitats diverses de les persones que conviuen amb una addicció.