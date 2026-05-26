Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'avís de Mobilitat sobre les afectacions a la CG-1. | Mobilitat
El Periòdic d'Andorra
Restriccions puntuals

Talls nocturns i afectacions a la CG-1 fins dijous per treballs de pavimentació i fresat entre la Comella i la Margineda

Les obres tallaran la circulació entre la rotonda de la Comella i el carrer Verge del Remei, mentre que a la recta de la Margineda hi haurà restriccions

La CG-1 estarà afectada per diversos treballs nocturns de fresat i pavimentació entre aquest dimarts i dijous, unes actuacions que comportaran restriccions puntuals al trànsit en diferents trams de la carretera general. Segons ha informat Mobilitat, les obres es desenvoluparan principalment en horari nocturn, entre les 22.30 i les 06.00 hores. Aquest dimarts està previst el fresat del tram comprès entre la rotonda de la Comella i el carrer Verge del Remei, a l’altura de la caserna de Bombers. Durant els treballs, el trànsit quedarà tallat en aquest sector.

Les obres nocturnes afectaran diversos trams de la CG-1 entre la Comella i la recta de la Margineda

Dimecres a la nit les actuacions es traslladaran a la recta de la Margineda, a l’altura d’Automòbils Pyrénées, on també es faran treballs de fresat. En aquest cas, però, es mantindrà la circulació oberta en tots dos sentits, tot i que Mobilitat demana extremar la precaució.

Finalment, dijous es procedirà a la pavimentació dels dos trams afectats. Això inclourà tant el sector entre la rotonda de la Comella i el carrer Verge del Remei com la recta de la Margineda. Al tram de la Comella es tornarà a tallar el trànsit durant les obres, mentre que a la Margineda es mantindrà la circulació en ambdós sentits.

Comparteix
Notícies relacionades
Alcobé admet que necessita la validació de tots els propietaris de la zona per tirar endavant el projecte del telefèric
Els ciutadans espanyols lideren novament les arribades de residents al país amb un total de 1.642 immigracions
Un home de 74 anys és trobat mort darrere la gasolinera del River després de l’activació dels serveis d’emergència

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
L’aniversari de l’Associació de la Gent Gran posa el focus en la importància de mantenir una xarxa social activa
  • Societat
La manca d’equipaments obligatoris provoca 183 sancions en controls de trànsit durant la temporada d’hivern
  • Parròquies, Societat
La capital restableix la càrrega de targetes PK a set aparcaments mentre finalitza l’actualització de tota la xarxa
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Alcobé admet que necessita la validació de tots els propietaris de la zona per tirar endavant el projecte del telefèric
  • Parròquies, Societat
L’aniversari de l’Associació de la Gent Gran posa el focus en la importància de mantenir una xarxa social activa
  • Parròquies
Canillo prohibeix les terrasses cobertes i prioritza tonalitats negres per tenir una «parròquia coherent estèticament»
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu