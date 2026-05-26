Talls nocturns i afectacions a la CG-1 fins dijous per treballs de pavimentació i fresat entre la Comella i la Margineda

La CG-1 estarà afectada per diversos treballs nocturns de fresat i pavimentació entre aquest dimarts i dijous, unes actuacions que comportaran restriccions puntuals al trànsit en diferents trams de la carretera general. Segons ha informat Mobilitat, les obres es desenvoluparan principalment en horari nocturn, entre les 22.30 i les 06.00 hores. Aquest dimarts està previst el fresat del tram comprès entre la rotonda de la Comella i el carrer Verge del Remei, a l’altura de la caserna de Bombers. Durant els treballs, el trànsit quedarà tallat en aquest sector.
Les obres nocturnes afectaran diversos trams de la CG-1 entre la Comella i la recta de la Margineda
Dimecres a la nit les actuacions es traslladaran a la recta de la Margineda, a l’altura d’Automòbils Pyrénées, on també es faran treballs de fresat. En aquest cas, però, es mantindrà la circulació oberta en tots dos sentits, tot i que Mobilitat demana extremar la precaució.
Finalment, dijous es procedirà a la pavimentació dels dos trams afectats. Això inclourà tant el sector entre la rotonda de la Comella i el carrer Verge del Remei com la recta de la Margineda. Al tram de la Comella es tornarà a tallar el trànsit durant les obres, mentre que a la Margineda es mantindrà la circulació en ambdós sentits.