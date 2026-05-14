Talls en la circulació i modificació dels recorreguts dels autobusos per la manifestació de l’habitatge de dissabte

El departament de Mobilitat ha informat de diferents afectacions puntuals a la mobilitat amb motiu de la manifestació ciutadana per l’habitatge que tindrà lloc aquest dissabte 16 de maig entre les 19.00 i les 20.30 hores. També hi haurà canvis en el transport públic i, per aquest motiu, es recomana planificar els desplaçaments amb antelació i seguir les indicacions dels agents i de la senyalització habilitada.
La manifestació transcorrerà pel carrer de la Unió, l’avinguda Meritxell, l’avinguda Carlemany, la plaça de la Rotonda i el carrer Prat de la Creu fins a arribar a la rotonda de l’edifici del Govern. Les línies L2 i L7 canviaran el recorregut a partir de les 19.45 hores i fins a les 20.30 hores. Durant aquest període, circularan per recorreguts alternatius. En el primer cas ho farà per la carretera de l’Obac i en el segon pel túnel de les Dos Valires.
Pel que fa a les línies L3, L4 i L6 també modificaran el seu recorregut entre les 18.45 i les 19.30 hores. Per la capital és previst que els busos circulin pels carrers Prat de la Creu i Consell d’Europa. A Escaldes-Engordany, les línies L3 i L4 seguiran l’itinerari habitual de l’L2 pel centre, mentre que la línia L6 circularà per les avingudes Esteve Albert i Fiter i Rossell.