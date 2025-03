Stop Violències denuncia la precarietat laboral de les dones i reclama condicions dignes en el marc del 8M

Stop Violències llançarà una campanya per denunciar la situació de les dones treballadores a Andorra i reivindicar condicions laborals dignes i justes, just en el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. Segons mencionen en un comunicat a la premsa, malgrat els avenços legislatius, les dades mostren una realitat colpidora: la bretxa salarial persisteix, la precarietat afecta majoritàriament les dones i els mecanismes de denúncia són insuficients.

L’associació es basa en les dades recollides pel departament d’Estadística, per mencionar que a Andorra, “les dones cobrem menys que els homes i som més pobres, de manera que les desigualtats són notables”. En aquest sentit, s’exemplifica que el 2023, les dones van cobrar 4.600 euros menys que els homes; que vuit de cada 10 treballadores del sector de les cures són dones amb sous baixos i poques garanties, i que, en l’any 2023, el 51,8% de les dones tenen dificultats per arribar a fi de mes i un 20,2% està en risc de pobresa o exclusió social. En el cas dels homes, els percentatges baixen fins al 48,2% i 17,6%, respectivament.

D’altra banda, cal destacar la desprotecció laboral que es pateix a Andorra, relacionada amb el fet que el país no forma part de l’Organització Internacional del Treball (OIT). De fet, el període de prova està vinculat al salari, afectant especialment les dones amb sous més baixos. A més, la compensació per hores extres s’imposa per part de l’empresari, en comptes de negociar-ho amb les treballadores i treballadors.

Pel que fa al sistema de prestacions per desocupació és “totalment insuficient i excloent”, ja que per accedir als ajuts s’han de complir una sèrie de requisits que poden deixar fora a molta gent, com ara estar inscrit al Servei d’Ocupació almenys 45 dies abans de presentar la sol·licitud; haver treballat a Andorra un mínim de tres anys en els darrers cinc anys; participar formacions de manera obligatòria, i acceptar les feines que s’ofereixin.

Per aquests motius, des de Stop Violències reivindicaran en el 8M l’obtenció d’un sistema laboral que protegeixi els drets de les treballadores, una implicació real i mesures efectives en la lluita contra la discriminació salarial i la precarietat laboral de les dones, per tal d’erradicar les desigualtats, i mecanismes de denúncia eficaços i una organització col·lectiva forta.