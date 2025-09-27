Spartan Race, Josep Marticella, Internova Turisme i Iain Archer, entre els guardonats per l’Skal Club Andorra

Spartan Race, Iain Archer, Internova Turisme i Josep Marticella han estat els professionals del sector turístic del país premiats en l’acte que ha organitzat aquest dissabte l’Skal Club Andorra amb motiu de la celebració del Dia mundial del turisme, el qual ha tingut a Unsquare Studio. Un acte que també ha guardonat Joan Antoni Azurmendi com a membre d’honor de l’associació. “Crec que és molt important felicitar tot el sector, ja que Andorra no tindria la posició que té en el món turístic si no fos pel conjunt del sector: per tots els agents implicats, pels empresaris privats, per les estacions d’esquí i per tots els centres d’oci que han contribuït a portar el país fins on és ara”, ha comentat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, qui ha recordat que l’any passat el país va rebre 9,6 milions de turistes i va registrar més de 12 milions de pernoctacions.
A banda del lliurament de premis, l’Skal Club també ha organitzat aquest migdia, a les 13.00 hores, una presentació pública dels atractius turístics del país a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany. L’acte, d’una hora de durada, ha comptat amb la participació de diversos actors vinculats al sector turístic del Principat, com ara el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, o la presidenta de la Comissió de Turisme, Comerç i Dinamització de la Massana, Mònica Solé, informa l’ANA.