Soldeu ret homenatge als creadors de l’Escola d’Esquí per la seva contribució decisiva al creixement del sector al país

El sector de Soldeu ha estat escenari aquest dimarts d’un acte de reconeixement als quatre impulsors de l’Escola d’Esquí, figures decisives en la consolidació de l’ensenyament d’aquest esport a Andorra. L’homenatge, organitzat per Grandvalira-ENSISA i el Comú de Canillo, ha servit per posar en valor el paper de Josep Areny, Ventura Bonell, Miquel Casal i Josep Casal en l’origen d’un projecte que ha esdevingut referent.
A principis dels anys 70, aquests pioners van estructurar una activitat que fins aleshores es desenvolupava de manera poc organitzada. La creació d’una escola amb una base definida va marcar un abans i un després en el sector, establint els fonaments d’un model que ha evolucionat amb el temps . Des d’aquells inicis, amb només quatre monitors i unes 800 hores de classes anuals, l’activitat ha experimentat un creixement notable. En l’actualitat ,el volum s’ha multiplicat fins a arribar a prop de 145.000 hores de formació per temporada, una progressió que reflecteix l’expansió i la professionalització del servei.
L’acte commemoratiu posa en relleu una trajectòria vinculada al territori que ha reforçat l’oferta hivernal i l’experiència dels visitants
Al llarg de les dècades, la direcció del centre ha estat en mans de diferents responsables que han contribuït a la seva transformació. Entre ells destaca especialment Miquel Casal, qui va liderar l’escola durant més de quaranta anys i va jugar un paper determinant en la seva integració dins l’estructura empresarial de l’estació, fet que va permetre un creixement coordinat i una millora de l’oferta. Actualment, l’Escola d’Esquí i Snowboard compta amb prop de 300 professionals entre monitors, guies i personal de suport, consolidant-se com una de les àrees amb més pes dins l’organització.
L’acte commemoratiu s’ha celebrat al Pla d’Espiolets i ha reunit representants institucionals, responsables del sector i treballadors, tant actuals com antics. Durant la trobada s’han compartit records i s’ha projectat material audiovisual per repassar la trajectòria de l’escola, amb una menció especial a la figura de Casal per la seva llarga dedicació.