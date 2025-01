Sis nous agents s’adscriuen aquest dimarts al cos de Duana

El cos de Duana ha incorporat avui sis nous agents, quatre homes i dues dones. En aquest sentit, els nous funcionaris de la frontera s’incorporen tot just avui, després d’haver jurat el càrrec, als punts fronterers en període de prova. Val a dir que amb aquestes noves adhesions, el cos de Duana disposa actualment de 45 funcionaris assignats als punts fronterers. D’altra banda, durant el 2025, tal com ha anunciat durant l’acte el ministre de Finances, Ramon Lladós, està previst “oferir noves places en el Cos”; concretament, 13 d’agents de Duana, dos de caps de brigada i tres d’administradors, aquestes dues darreres posicions s’hi accedirà per promoció interna.

“El cos de Duana, molt sovint poc conegut, és de gran rellevància per al nostre país, tant en relació amb l’Administració com a la societat. Aquesta importància es pot resumir en la seva triple missió: fiscal, econòmica i de protecció de la societat” ha afirmat el ministre Lladós. Altrament, entre les responsabilitats dels nous agents del cos de Duana, destaquen prestar suport al contribuent per al compliment de les obligacions en matèria duanera i gestió de la documentació duanera, com també supervisar les mercaderies que s’importin o exportin i, tant en territori andorrà com en els punts fronterers, controlar les mercaderies sensibles.