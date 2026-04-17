El SIPAAG presentarà un recurs contra el reglament de classificació després de detectar “un creixent malestar”

Representants del Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General (SIPAAG) i del SEP es reuniran aquest pròxim dilluns a les 11.00 hores al Servei de Tràmits de Govern per presentar un recurs contra el Reglament de classificació dels llocs de treball de l’Administració general. La trobada servirà per formalitzar la impugnació del text aprovat, en un context de creixent malestar entre una part del personal públic per la nova classificació laboral.
Així doncs, el recurs es presenta un mes després que el SIPAAG situés en 166 les persones que havien presentat o preveien presentar una sol·licitud per revisar la reclassificació del seu lloc de treball. Segons fonts sindicals, aquest procediment es va facilitar mitjançant una plantilla de sol·licitud genèrica adreçada als afiliats per tal que poguessin tramitar la revisió de manera més àgil en cas de desacord amb les avaluacions rebudes.
El sindicat xifra en 166 els afectats que han iniciat o preveuen iniciar tràmits per revisar la seva classificació laboral
Val a dir que aquest moviment respon a les inquietuds expressades per diversos treballadors entre els mesos de setembre i desembre, quan van traslladar al sindicat el seu desacord amb la classificació assignada i van demanar orientació sobre les opcions disponibles. Inicialment, però, el SIPAAG va optar per esperar l’aprovació definitiva del reglament abans d’activar cap acció. No obstant això, un cop analitzat el text final i constatant que no s’hi havien incorporat algunes de les esmenes proposades, el sindicat va decidir impulsar la presentació de sol·licituds de revisió i, posteriorment, el recurs que es formalitzarà aquest dilluns.