El SIPAAG eleva a 166 les sol·licituds de revisió de reclassificacions i reclama a Funció Pública que “ensenyi les cartes”

El Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General (SIPAAG) situa ja en 166 les persones que han presentat o preveuen presentar una sol·licitud per revisar la reclassificació del seu lloc de treball. Així ho han explicat fonts oficials de l’organització sindical en declaracions a EL PERIÒDIC, que aquesta via s’ha activat després que el sindicat hagi facilitat als afiliats “una plantilla d’una sol·licitud genèrica” perquè el funcionari que “no estigui d’acord amb les seves avaluacions” o amb “l’avaluació de la reclassificació del lloc de treball” la pugui tramitar “de manera més fàcil”.
Segons han detallat, la decisió arriba després que, arran de les avaluacions, diversos afiliats traslladessin al SIPAAG, especialment entre setembre i desembre, que no estaven conformes amb la classificació rebuda i preguntessin quines opcions tenien. En aquest sentit, han explicat que inicialment el sindicat va optar “per esperar l’aprovació del reglament abans d’actuar”. Ara bé, una vegada vist el contingut final del text i constatant que el Govern volia aprovar-lo sense incorporar algunes de les esmenes plantejades, el SIPAAG va decidir comunicar als afiliats que activessin les sol·licituds.
“Un dels punts més equidistants és que no han deixat obert un punt perquè el funcionari pugui sol·licitar aquesta revisió”, han afirmat, apuntant que la resposta de l’administració ha estat que no volen “deixar oberta aquesta porta” perquè, si no, “tothom vindrà i demanarà i això serà la Carta als Reis”. Una justificació que el SIPAAG rebutja frontalment: “Això és criminalitzar el funcionari, perquè ens tracteu com si fóssim nens de tres anys”, han etzibat, defensant que, si el procediment i la metodologia fossin transparents, cada treballador podria comprovar per si mateix si la seva classificació és correcta i només reclamaria en cas de detectar una divergència.
En paral·lel, el sindicat també havia reclamat que el reglament incorporés els “vàrems” i els “llindars” dels factors que tenen rellevància en la classificació dels llocs de treball, així com la seva ponderació, a través d’un annex. Segons apunten, aquesta és una altra de les “línies vermelles” que no s’han respectat: “No estem demanant més calés, estem demanant justícia equitativa”. En la seva opinió, el que reclamen els treballadors afectats és que s’expliqui per què, en llocs amb tasques similars, s’han assignat nivells diferents, insistint, però, que el sindicat no sosté que totes les reclassificacions siguin incorrectes. “M’ho hauràs de demostrar i ensenyar les cartes”, han afirmat.
Les persones afectades estan “neguitoses” i volen aclarir si el nivell que se’ls ha assignat és l’adequat. Si no hi ha una resposta satisfactòria, adverteixen, el següent pas serà acudir a la justícia: “No hi ha un altre remei”
Pel que fa a l’estat actual del procés, han indicat que, a data de divendres, la xifra havia pujat fins a 166 persones, és a dir, 16 més que en l’última actualització. Així i tot, han insistit, però, que aquestes persones no demanen necessàriament una pujada, sinó saber “si realment el nivell que els han donat és el correcte o no”. Qüestionats en aquest punt per les darreres declaracions del ministre de Funció Pública, Marc Rossell, qui mantenia que l’error detectat és “en la forma, no en el fons”, han assegurat que “nosaltres no ho entenem d’aquesta manera”. En aquest sentit, han remarcat que el SIPAAG no discuteix la metodologia emprada en si mateixa, sempre que aquesta s’apliqui “de manera consistent” i “cobrant a tothom”.
Amb aquest escenari, el SIPAAG espera ara la resposta de l’administració dins el termini de dos mesos que marca el Codi de l’administració. Així, han remarcat que les persones afectades estan “neguitoses” i volen aclarir si el nivell que se’ls ha assignat és l’adequat. Si no hi ha una resposta satisfactòria, adverteixen, el següent pas serà acudir a la justícia: “Si no, s’haurà de portar a la Batllia, no hi ha un altre remei”. En tot cas, insisteixen que la reivindicació no passa per reclamar increments salarials indiscriminats, sinó per exigir una explicació clara i verificable del procediment. “Potser hi ha el raonament i a callar”, han admès, afegint, però, que, a hores d’ara, mantenen “dubtes raonables” i que aquests dubtes només es dissiparan quan es facin públics els criteris complets que han portat a assignar cada nivell.