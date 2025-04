Moment de respecte en nom del país

Silenci amb memòria del Sant Pare, amb un missatge: “Es continuaràn ratificant els nostres drets essencials”

Espot profunditza en els amplis coneixements andorrans del Papa, i concreta que el successor entendrà perfectament els neguits civils

Un sentit i especialment estès minut de silenci per a un Papa que era “un gran coneixedor de la situació, realitat geogràfica i idiosincràsia dels andorrans” s’ha viscut aquest migdia al davant de la seu administrativa del Govern. Així, i amb un nom sobre la taula que ja sona amb certa força, i que des del Bisbat d’Urgell aprecien amb bons ulls com és el del cardenal Pietro Parolin, el cap de Govern, Xavier Espot, l’ha definit com una figura “sabedora d’Andorra en haver trepitjat el sòl del territori i amb el que mantenim una interlocució excel·lent”.

L’aspecte més aviat informal del mandatari ha revelat el seu viatge amb altres components de l’Executiu que efectuen avui cap a Roma per assitir demà al funeral del Sant Pare a la basílica de Sant Pere. Continuant el seu discurs sobre el possible succeïdor al front del Vaticà, que no trigarà a fer-se saber durant les pròximes setmanes, Espot ha tancat l’assumpte reafirmant que “sigui qui sigui l’escollit, i tal com ha succeït en les darreres vuit dècades, el nou Papa que emergeixi estic convençut que entendrà i respectarà perfectament els neguits dels nostres ciutadans per progressar en certs àmbits de drets civils i socials al nostre país”.

És per això que el cap de Govern ha tingut paraules d’elogis envers la figura del papa Francesc, a qui a banda de trobar-lo “un gran informat de la realitat del Principat”, i d’acord amb la relació que mantenia amb un dels seus dependents com el copríncep episcopal, “durant l’audiència que vaig mantenir amb ell el desembre del 2021 vaig poder copsar en persona aquest coneixement profund que tenia d’Andorra i el seu gran respecte”, ha esmentat amb afecte.

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, aquest divendres al migdia després del minut de silenci en honor al papa Francesc. | El Periòdic / P.M.

Altrament, l’Executiu ha remarcat, en ser demanat sobre la despenalització de l’avortament, que “ara mateix no convé anticipar esdeveniments, i un cop s’esculli al nou Pontífex es reprendrà aquest dossier”. Amb aquesta “espera momentània” és com Espot fa referència a la progressió que tindrà l’assumpte citat i que, com que no li agrada fer “política ficció, valorarem com està la situació per llavors”. Ara bé, ha volgut ser positiu sobre aquesta qüestió recalcant que “com fins ara han anat bé les coses, estic segur que no variarà la trajectòria en el futur”.

Finalment, l’ens comunal d’Encamp també s’ha afegit al minut de condol en honor del Papa Francesc amb un altre sentit moment que s’ha celebrat a la plaça dels Arínsols. Recalquen que el silenci “només ha estat trencat pel so del violí d’Àlex Arajol, que ha interpretat El Cant dels Ocells per honorar la memòria del Sant Pare”. A més, com a mostra de respecte i condol, les banderes dels edificis públics encampadans onejaran a mig pal aquest dissabte entre les 08.00 i les 20.00 hores.