Sessió de Consell General

Marsol apel·la al temps per mesurar els efectes de la Llei Òmnibus i descarta intervenir el mercat de compra

La titular de la cartera d'Habitatge defensa que la legislació recent necessita recorregut abans de ser avaluada i rebutja regular els preus de venda

En el marc de la sessió del Consell General celebrada aquest dimarts, s’ha abordat un cop més la qüestió del creixement continuat del preu de l’habitatge, arran d’una pregunta presentada pel president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, qui ha apuntat que el preu del metre quadrat s’ha incrementat de 3.100 euros el 2019 fins als 5.000 euros estimats per al 2025, un augment del 68%, segons dades oficials, i del 80% segons la plataforma Pisos.ad. En aquest sentit, Escalé ha advertit que “el cost agregat per a la població jove d’entre 18 i 30 anys podria assolir els 1.500 milions d’euros en cinc anys”, i ha denunciat que, tot i les ajudes activades pel Govern, “el mercat continua inflant-se”.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha admès que el creixement del preu de l’habitatge “no és un fet aïllat d’Andorra” i ha recordat que la tendència és similar a altres països europeus. Tanmateix, ha defensat que el Govern ha activat mesures “que busquen moderar la compra” i ha insistit que la intervenció directa en el mercat “no és la mesura que es promou ni aquí ni als països veïns”. En aquest sentit, ha remarcat que la voluntat de l’Executiu no passa per regular preus de venda ni per aplicar restriccions generals en el mercat de compra, més enllà de les limitacions a operacions per part d’inversors estrangers que ja preveu la Llei Òmnibus. “Aquest no és el nostre model ni el dels països de l’entorn”, ha afirmat la ministra, en resposta a les demandes de Concòrdia de mesures més contundents.

Sobre la Llei Òmnibus, en vigor des de l’abril, Marsol ha afirmat que encara és aviat per valorar-ne els efectes, i ha avançat que el Govern presentarà pròximament un projecte d’avals. Ha recordat, a més, que l’Executiu ja ha posat en marxa diverses mesures per afavorir la compra d’habitatge per part dels residents, com ara l’establiment de bonificacions fiscals, deduccions específiques en l’impost sobre la renda o exempcions parcials de tributs associats a la transmissió d’immobles. Igualment, ha apuntat que s’estan estudiant noves fórmules per limitar la concentració immobiliària, així com altres mesures per contenir la pressió sobre la demanda, incloses polítiques de control migratori.

Escalé ha replicat que l’impost “està funcionant molt bé des del punt de vista recaptatori” i ha instat el Govern a estudiar-ne una possible pujada. A més, ha alertat que nous residents estan adquirint habitatges “a un preu molt més elevat”. En aquest sentit, Marsol ha respost que l’Executiu està obert a debatre aquest impost a la cambra, i ha defensat la voluntat de “trobar l’equilibri” entre les diferents necessitats. “No és fàcil imposar mesures d’aquest tipus. Tenim la responsabilitat de donar resposta”, ha afirmat, tot recordant que els salaris han augmentat un 34% en els darrers sis anys.

Per altra banda, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha recuperat una proposta de parcel·les més petites per tal que ciutadans puguin instal·lar-hi habitatges modulars, i ha plantejat la necessitat d’una reforma legislativa que permeti convertir antics hotels en petits apartaments. “Un jove es pot conformar amb un pis de 20 metres quadrats”, ha manifestat. Així i tot, Marsol ha recordat que “la Llei Òmnibus ja preveu modificacions en aquest sentit” i ha destacat que el Govern n’ha fet ús per adaptar determinats supòsits. Des del grup socialdemòcrata, el conseller Pere Baró ha expressat el seu desacord amb aquest enfocament, i ha alertat que cal abordar la qüestió de l’habitatge des d’una perspectiva estructural i amb una legislació específica: “M’espanta que es puguin plantejar cases modulars de 20 metres quadrats”.

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha sol·licitat informació sobre el nombre de sol·licituds d’avals hipotecaris rebuts fins ara. Marsol ha indicat que se n’han atorgat entre 14 i 15, i ha reconegut que caldria “ser més ambiciosos”. En resposta a una nova pregunta de Vela, ha avançat que “en uns dies es mantindrà una reunió amb les entitats bancàries” i que l’Executiu preveu “una inversió important per part del Govern” per reduir el cost dels interessos.

Marsol ha conclòs reiterant que el full de ruta del Govern passa per la Llei Òmnibus, la qual preveu mesures per garantir el dret a l’habitatge. Un cop més, ha anunciat que, abans d’acabar l’any, es posaran a disposició 200 habitatges per a persones en risc d’exclusió social, i ha defensat els habitatges modulars com una solució d’implantació ràpida. “Necessitem més temps”, ha sentenciat.