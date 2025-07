Un avenç gràcies a la mobilització veïnal

La decisió del Govern de restituir la parada de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell a l’L6 és una mostra clara que la mobilització ciutadana, quan és persistent i argumentada, pot tenir efectes concrets. El col·lectiu de gent gran d’Ordino, amb el suport de molts veïns, ha traslladat amb claredat el malestar que provocava la reestructuració del recorregut, especialment per a aquelles persones amb més dificultats de mobilitat. La reunió amb el secretari d’Estat de Transports, David Forné, ha servit per desbloquejar una situació que afectava el dia a dia de molts usuaris. El compromís d’habilitar una nova parada a prop de la Dama de Gel durant el mes d’agost és un avenç, però queda encara pendent la resolució d’una altra demanda igualment fonamentada: la recuperació de la parada de l’Auditori Nacional, un punt neuràlgic per a serveis essencials. El cas evidencia la necessitat d’escoltar el territori i de dissenyar serveis públics pensats des de la realitat dels usuaris. La resposta institucional ha arribat. Ara cal completar-la.