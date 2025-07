Andorra Taste 2025

Ferran Adrià rebrà l’Andorra Award 2025 en una quarta edició amb un cartell d’autèntics ‘rockstars’ de la cuina

El festival gastronòmic se celebrarà del 16 al 22 de setembre al Prat del Roure, amb jornades professionals, activitats populars i 'showcookings'

La quarta edició de l’Andorra Taste escalfarà els fogons del 17 al 21 de setembre amb una programació que combina excel·lència culinària, innovació i territori. El certamen, consolidat com a referent de la cuina d’alta muntanya, tindrà enguany com a eix temàtic la dicotomia ‘Qualitat vs Quantitat’ i entregarà l’Andorra Taste Award 2025 al prestigiós xef català Ferran Adrià, una figura cabdal de la gastronomia mundial.

“La diferència d’aquest any és clara: premiem un dels grans, un autèntic ‘rockstar’ de la cuina. Ferran Adrià representa la creativitat, la recerca i l’excel·lència”, ha anunciat aquest matí el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, durant la presentació oficial de l’esdeveniment celebrada a les instal·lacions de Cal Paleta.

L’edició 2025 comptarà amb un programa selectiu i inspirador de cinc dies dividits entre jornades professionals, del 17 al 19 de setembre, i populars, els dies 20 i 21. El territori convidat d’aquest any seran els Alps, amb la participació de cuiners procedents de França, Àustria, Suïssa, Eslovènia i també Geòrgia. Entre els noms més destacats hi haurà Emmanuel Renaut, amb tres estrelles Michelin pel seu restaurant Flocons de Sel, a Megève; Zineb Hattab, distingida amb estrella Michelin i estrella verda; Uroš Štefelin, també amb aquest doble reconeixement per la seva cuina eslovena; Maximilian Stock, des d’Àustria, i Daduna Ghlonti, des de Geòrgia.

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres; el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, i el director d’esdeveniments i xef executiu de Vocento Gastronomia, Jordi Parra, durant la presentació de l’Andorra Taste. | Andorra Turisme

El festival comptarà també amb la participació de figures de primer nivell del panorama gastronòmic internacional com Oriol Castro, Francis Paniego, Luis Lera, Jordi Vilà, Javier Olleros, Sergio Sainz, Stéphane Tournié i el reconegut ‘Master of Wine’ Fernando Mora. Pel que fa als representants del Principat, hi participaran Jordi Grau, Hideki Matsuhisa, Carles Flinch, Marcel Besolí i José Antonio Guillermo, entre d’altres.

Les jornades populars tindran lloc novament al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, un espai que ha estat reafirmat com el lloc ideal per acollir l’esdeveniment. “Apostem per la qualitat, no per la quantitat. Aquesta és la direcció que ha de seguir el país”, ha afirmat el cònsol menor de la parroquia escaldenca, Quim Dolsa, qui també ha destacat el valor que aquest tipus d’actes aporten tant al teixit local com al posicionament exterior d’Andorra. “Aconseguir un esdeveniment com aquest fa que la gent de fora ho valori i, alhora, que la gent del país entengui que es pot anar a un nivell més alt”.

Durant el cap de setmana s’organitzaran activitats per a tots els públics com ‘showcookings’, masterclasses, degustacions de tapes i begudes elaborades per 22 establiments del país —entre restaurants i pastisseries—, una aula infantil per introduir els més petits en la cuina tradicional andorrana amb l’ajuda de professionals i espectacles musicals amb artistes del país.

Les jornades populars tindran lloc novament al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. | Andorra Turisme

Amb una valoració de 8,9 sobre 10 l’any passat i un 95% d’assistents disposats a repetir, l’Andorra Taste busca enguany fer un pas més cap a la consolidació internacional. Torres ha remarcat que cada cop més xefs manifesten la voluntat de participar-hi i que això demostra que el posicionament d’Andorra com a destinació gastronòmica de muntanya es consolida. També ha volgut subratllar la implicació creixent dels restauradors locals, especialment en el marc del nou pla gastronòmic impulsat pel Govern.

L’Andorra Taste s’inscriu en el marc del Pla Gastronòmic Nacional i és considerat la “pedra angular” d’una estratègia a llarg termini per posicionar Andorra com una destinació gastronòmica de primer ordre. “Volem desestacionalitzar, incrementar la despesa mitjana del visitant i oferir experiències de qualitat”, ha recordat el titular de la cartera de Turisme.