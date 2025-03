Set febrers consecutius més càlids del normal evidencien la tendència a l’alça de l’escalfament climàtic al país

El mes de febrer s’ha caracteritzat per unes temperatures inusualment altes i una manca significativa de precipitacions a Andorra, segons les dades facilitades per l’estació Central de FEDA i fetes públiques avui pel Departament d’Acció Climàtica. Amb una temperatura mitjana de 6,1ºC i una anomalia de +2,1ºC respecte a la mitjana climàtica, aquest febrer es converteix en el setè consecutiu que registra valors per sobre del que seria habitual.

El pic més alt de temperatura es va registrar el 16 de febrer a Aixàs, a 1.564 metres d’altitud, amb 18,9ºC. En contrast, la temperatura més baixa es va assolir el 8 de febrer a Fonts d’Arinsal, a 2.681 metres, amb -13,3ºC. En total, es van comptabilitzar nou dies de glaçada al llarg del mes.

Pel que fa a les precipitacions, febrer s’ha mantingut dins d’un patró sec, amb una acumulació mitjana de 21,6 mm. Els registres més elevats s’han donat al nord del país, amb 33,2 mm a l’estació de Les Salines, mentre que l’est ha estat la zona menys afavorida, amb tan sols 19,7 mm acumulats a Ransol.

L’episodi de precipitacions més destacat es va produir el divendres 7 de febrer, amb una acumulació màxima de 20,8 mm a La Margineda. Tot i aquest episodi, les nevades han estat escasses i limitades a les cotes altes del territori. En aquest mateix episodi del dia 7 es va emetre un avís groc per vent, amb ràfegues que van arribar als 93 km/h a Envalira.

Amb set febrers consecutius registrant temperatures superiors a la mitjana, la tendència a l’escalfament climàtic es consolida a Andorra. La persistència d’aquests fenòmens evidencia la necessitat de continuar monitorant els patrons meteorològics i prendre mesures d’adaptació al canvi climàtic en el territori.