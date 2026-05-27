Cañada iniciarà el pròxim 8 de juny a Sant Julià de Lòria una nova ronda de visites per escoltar la ciutadania

El raonador del ciutadà, Xavier Cañada, reprendrà a partir del 8 de juny les visites territorials a diferents parròquies del país amb l’objectiu de reforçar l’escolta activa i apropar la institució als ciutadans. Durant diversos dies recorrerà diferents punts del territori per oferir una atenció directa i personalitzada a la població.
Les trobades permetran als ciutadans exposar consultes, queixes o suggeriments vinculats a l’actuació de les administracions públiques, així com rebre orientació sobre la defensa dels seus drets.
“El contacte directe amb la ciutadania és essencial per entendre millor les seves preocupacions i continuar reforçant una administració més propera, transparent i garantista”, ha destacat Cañada.
El raonador també ha subratllat que “aquestes visites permeten arribar a persones que, per motius laborals, personals o de mobilitat, no sempre poden desplaçar-se fins a la seu de la institució”.
El calendari de visites començarà el 8 de juny a Sant Julià de Lòria, de 09.00 a 11.00 hores a la Casa Comuna, i continuarà el mateix dia a Escaldes-Engordany, d’11.30 a 13.30 hores també a la Casa Comuna.
El 9 de juny serà el torn de La Massana, d’11.30 a 13.30 hores a la Sala de l’Indret. L’endemà, el 10 de juny, les visites es faran a Encamp, de 09.00 a 11.00 hores a la Casa Comuna, i posteriorment al Pas de la Casa, de 12.00 a 14.00 hores al Servei de Tràmits del comú d’Encamp.
Finalment, el recorregut territorial acabarà l’11 de juny a Ordino, de 09.00 a 11.00 hores a la Casa de la Muntanya, i a Canillo, de 17.00 a 19.00 hores a la Biblioteca del Telecabina.
Els ciutadans podran acudir directament als punts habilitats durant els horaris previstos, tot i que des de la institució es recomana concertar cita prèvia per facilitar l’organització de les trobades. Les reserves es poden fer a través del telèfon gratuït 18003030 o al 810585.