Serrano Pentinat visitarà la Comella la vigília de Nadal en una jornada de trobada amb interns i professionals

El copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, visitarà el Centre Penitenciari de la Comella, a Andorra la Vella, el pròxim 24 de desembre a les 10.00 hores. La visita s’emmarca en una jornada especialment significativa en aquestes dates, amb la voluntat de compartir el temps amb els interns i internes, els voluntaris i els equips de professionals que els acompanyen.
Durant l’estada al centre penitenciari, el copríncep presidirà la celebració eucarística del Jubileu de l’esperança. L’acte religiós serà concelebrat per Ramon Sàrries, rector d’Andorra la Vella i delegat de Pastoral Penitenciària de la diòcesi.
A la celebració també hi assistirà la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en un acte que reunirà representants institucionals i la comunitat penitenciària en el marc de les festes nadalenques.