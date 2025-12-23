Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Visita pastoral en dates nadalenques

Serrano Pentinat visitarà la Comella la vigília de Nadal en una jornada de trobada amb interns i professionals

El copríncep episcopal presidirà una eucaristia del Jubileu de l’esperança amb la participació de voluntaris i representants institucionals

El copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, visitarà el Centre Penitenciari de la Comella, a Andorra la Vella, el pròxim 24 de desembre a les 10.00 hores. La visita s’emmarca en una jornada especialment significativa en aquestes dates, amb la voluntat de compartir el temps amb els interns i internes, els voluntaris i els equips de professionals que els acompanyen.

Durant l’estada al centre penitenciari, el copríncep presidirà la celebració eucarística del Jubileu de l’esperança. L’acte religiós serà concelebrat per Ramon Sàrries, rector d’Andorra la Vella i delegat de Pastoral Penitenciària de la diòcesi.

A la celebració també hi assistirà la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en un acte que reunirà representants institucionals i la comunitat penitenciària en el marc de les festes nadalenques.

Comparteix
Notícies relacionades
La necessitat urgent de processos transparents
Gili no es mossega la llengua: “Govern ens fa l’oposició, o volen enganyar la ciutadania o no se’n recorden”
El Comú d’Escaldes-Engordany aprova un pressupost de més de 46 milions d’euros amb l’abstenció de la minoria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Preocupació a la Massana per Pal Arinsal mentre l’Executiu defensa el suport institucional al sector de la neu
  • Societat
La factura elèctrica pujarà entre un i dos euros amb l’actualització de les tarifes de FEDA per a l’any vinent
  • Societat
Saturacions en algunes línies d’autobús mentre el Govern assegura una anàlisi constant del servei de transport públic
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Preocupació a la Massana per Pal Arinsal mentre l’Executiu defensa el suport institucional al sector de la neu
  • Cultura, Parròquies
Ordino acollirà per primer cop el Cant de la Sibil·la la nit de Nadal interpretat per dues sopranos i un violoncel·lista
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella reforça la seguretat a l’aparcament Centre Ciutat amb fins a 15 càmeres de videovigilància més
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu