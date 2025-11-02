Serrano Pentinat expressa gratitud al personal sanitari i evita pronunciar-se sobre la despenalització de l’avortament

El copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Mn. Josep-Lluís Serrano Pentinat, acompanyat pels mossens Jaume Soy i Toni Elvira, ha honrat aquest diumenge la pregària pels difunts a la capella de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Durant l’acte, ha expressat el seu agraïment als professionals sanitaris per la seva dedicació i ha resat pels malalts i les seves famílies. En ser qüestionat per l’Agència ANA sobre la despenalització de l’avortament i sobre les declaracions del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, respecte a la formulació del text més enllà de la legislatura, el copríncep ha respost que “no em pertoca amb mi prendre decisions ni parlar al respecte”, tot afegint que “l’entrevista per mi ha estat la pregària”.
Tanmateix, durant l’acte religiós a la capella, Serrano Pentinat ha fet un clam a la vida. “Estem entregats a viure; aquesta vida no depèn de nosaltres. La vida se’ns ha donat per sempre. Tota la nostra existència és un sí a la vida”, ha clamat el copríncep durant la pregària pels fidels difunts, davant una cinquantena de feligresos, majoritàriament padrins i padrines.
Fre total del Vaticà sobre l’avortament
Baró va reconèixer en sessió del Consell General que el calendari previst per treballar en la despenalització de l’avortament havia patit un “canvi contextual” que podia impedir que la qüestió quedés tancada aquesta legislatura. El novembre estava previst fer un “predebat” que finalment no es va poder celebrar i va recordar que, en la reunió mantinguda amb el secretari d’Estat del Vaticà, Pietro Parolin, “vam anar allà a això, no a menjar pizza”. Tot i que no es va assolir un gran avanç, va destacar que la trobada va servir per “acotar nusos de dificultat” i va afegir que “no és una feina senzilla” i que tampoc es pot “avançar amb voluntarisme”.
El titular de Relacions Institucionals va assegurar que faria “tot el possible” perquè la despenalització pogués avançar aquesta legislatura i que s’estava “treballant intensament” per aconseguir “en la major brevetat possible” avenços significatius. Va assenyalar que des de febrer s’havien produït “canvis en el calendari” i que el relleu papal “planteja un canvi de ritme” en les negociacions amb l’arribada de Lleo XIV, arran de la mort del papa Francesc. Quan se li va preguntar si la qüestió es tancaria aquesta legislatura, va reconèixer que no podia “assegurar-ho”.
El ministre va subratllar que calia dur a terme “un diàleg conceptual sobre aquests temes més complicats” i que quan les propostes poguessin satisfer l’equilibri necessari entre les línies vermelles del Vaticà i d’Andorra, es presentarien als grups parlamentaris, moment en què es trauria “un pes de sobre”. Sobre preguntes concretes com el reemborsament de les intervencions o la despenalització dels facultatius, només va respondre amb una “hipòtesi”.
Durant el debat, la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, va lamentar que l’executiu digués que “ara no ve d’uns mesos” per tancar la negociació i va acusar l’executiu de “banalitzar el dolor” de les dones, afegint que “els drets de les dones no poden esperar”.