Retrets a l’acció comunal

Sant Julià aprova el pressupost del 2024 amb l’abstenció de la minoria per discrepàncies sobre les inversions

Cairat defensa que el 52% d’inversió executada s’alinea amb anys anteriors i justifica el descens per l’ajornament de les obres del Centre Cultural

El pressupost del Comú de Sant Julià de Lòria per al 2024 ha centrat el debat durant la sessió celebrada aquest dimecres. El conseller de la minoria, Josep Majoral, ha criticat durament la gestió de l’executiu comunal, mentre que el cònsol major, Cerni Cairat, ha defensat la reprogramació de les inversions com una mesura necessària. Majoral ha justificat l’abstenció del seu grup en la votació del pressupost, assenyalant una “execució pressupostària que no ha estat preestudiada ni executada amb uns criteris clars”. En aquest sentit, ha denunciat el desfasament entre les previsions i els resultats reals, destacant que, dels 27 milions d’euros previstos en ingressos, només se n’han recaptat 20, generant un dèficit de 7 milions.

Pel que fa a la despesa, només s’han executat 17 dels 27 milions pressupostats, i de les inversions previstes, que ascendien a 12 milions, només se n’han materialitzat 5. Davant d’aquestes dades, Majoral ha afirmat que es tracta d’un pressupost “per complir el tràmit a l’inici d’any” i l’ha qualificat de mancat de rigor. A més, ha recordat inversions que considera prioritàries, com l’aparcament de la plaça de la Germandat i la residència universitària, que no s’han dut a terme.

En resposta, Cairat ha reconegut que s’ha executat un 52% del pressupost inicial, però ha matisat que aquesta xifra “coincideix amb la mitjana d’execució dels darrers anys”. Tanmateix, ha atribuït principalment aquesta reducció a l’ajornament de les obres del Centre Cultural i de Congressos, argumentant que “una partida important es va reconduir al 2025 i ja s’està executant durant aquest exercici”.

A més, el mandatari comunal ha explicat que el projecte s’ha hagut de replantejar a causa de la seva complexitat, la qual cosa ha permès generar “certs estalvis no previstos” i ha contribuït a un “major control de l’execució de l’obra”. Actualment, s’estan duent a terme els treballs tècnics als auditoris, i s’espera que les obres finalitzin a principis del 2026. A més, ha avançat que a finals de gener del mateix any es podria disposar d’un calendari provisional per començar a activar la programació cultural “al nostre centre”.

Reformes urbanístiques per a l’ordenació

Pel que fa al Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), el comú ha aprovat definitivament la seva modificació. Segons Cairat, la reforma representa una tornada a la normativa urbanística del POUP original de 2006. Els principals canvis inclouen l’augment de la mida mínima de parcel·la a mesura que s’ascendeix en altitud i la reducció de les construccions plurifamiliars. “Volem que es construeixi millor i que s’endreci millor l’urbanisme”, ha afirmat el cònsol, qui també ha anunciat que s’ha tret a concurs la contractació d’una empresa per iniciar la redacció del nou pla urbanístic, amb l’objectiu d’aprovar-lo provisionalment en un termini d’un any.

En relació amb la suspensió de llicències, ha aclarit que només afecta “l’aprovació de nous plans parcials”, i no pas les obres particulars. Aquesta moratòria, segons ha dit, pretén evitar “el creixement urbanístic tan gran que hem vist a altres parròquies” i respondre a una realitat local: actualment hi ha entre 700 i 800 parcel·les encara pendents d’edificar, situades en urbanitzacions no finalitzades.