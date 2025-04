Celebració arrelada al poble

Literatura, flors i un gran llegat cultural prenen protagonisme a Escaldes-Engordany per Sant Jordi

Els veïns participen en una celebració que enllaça memòria col·lectiva, iniciatives solidàries i propostes lúdiques per a totes les edats

La diada de Sant Jordi ha tornat a omplir de color, literatura i tradició la plaça dels Coprínceps d’Escaldes-Engordany, convertint-se un any més en un dels esdeveniments més esperats per la ciutadania. Entre parades de llibres i rosers, la jornada ha esdevingut un espai de trobada per a grans i petits, amb un clar protagonisme cultural i social.

La cònsol major de la parròquia escaldenca, Rosa Gili, ha inaugurat la jornada destacant el simbolisme de la festa: “Amb aquesta festivitat donem la benvinguda a la primavera”, ha afirmat. Malgrat les condicions meteorològiques inestables, Gili ha expressat optimisme: “Tot i que fa un dia estrany, si no plou estarem contents”. En l’àmbit personal, la cònsol ha compartit el seu interès per la lectura, malgrat les obligacions del càrrec: “Tot i que no estic llegint el que m’agradaria, sempre ho he gaudit”, ha afirmat, subratllant la seva estima per la literatura local i per les novel·les de gènere negre.

Una de les quinze parades instal·lades ha estat la de la llibreria La Trenca, des d’on també s’ha valorat positivament el temps: “Estem contents perquè fa bon dia”, han declarat els responsables, afegint que “aquestes condicions animaran a la gent a sortir al carrer”. Pel que fa a les preferències literàries dels visitants, des de l’establiment han explicat que esperen “vendre molt llibre d’Andorra, que té l’interès de la gent”, tot i que també confien que “hi ha llibres de fora que poden animar a la compra”.

Més enllà dels llibres, la rosa també ha estat protagonista als carrers de la parròquia. Com estableix la llegenda de Sant Jordi, la flor simbolitza amor i tradició, una simbologia que moltes persones han mantingut viva. A la plaça, ha estat habitual veure dones i nenes amb roses a la mà, en una tradició que es transmet de generació en generació.

Des de la plaça, una treballadora del centre de dia Paraires ha destacat la importància emocional d’aquesta diada per a la gent gran: “És un dia especial perquè els padrins van a buscar les roses per donar-les als seus éssers estimats, i això és molt important per a ells”. En aquest sentit, ha afegit que “sempre venim amb els padrins a la plaça a prendre una mica el sol, i avui, com que és un dia especial, ho gaudim molt més”. La jornada ha estat encara més significativa per als usuaris del centre, que han lluït diademes decorades amb roses o amb dracs, segons la seva preferència.

Les activitats lúdiques i familiars també han estat presents durant tot el matí. Al punt de trobada d’Escaldes, diverses persones s’han disfressat per recrear la llegenda de Sant Jordi, mentre els més petits han pogut gaudir de propostes pensades especialment per a ells. “Com cada any hi ha activitats pels nens”, ha assenyalat Gili, qui també ha remarcat que “sempre intentem proposar activitats per a tothom”.

Finalment, la solidaritat també ha estat present en aquesta jornada. L’associació Laika ha instal·lat, com ja és tradició, una parada per recaptar fons destinats a la cura i protecció de gats. La vicepresidenta de l’entitat, Sandrine Desruels, ha recordat que “des del 2017 que hi soc a Laika tinc el record de venir a Escaldes per Sant Jordi”, i ha afegit que “tots els anys hem aconseguit vendre totes les roses”.