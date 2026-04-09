  • El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en la seva intervenció. | Consell General / Sergi Pérez
Elena Hernández Molina
Debat institucional

Rossell descarta una revisió general de les reclassificacions i aposta per analitzar només els casos concrets

El ministre defensa el procediment aplicat i assegura que es revisaran totes les sol·licituds, tot i que moltes ja havien estat resoltes anteriorment

El Govern revisarà les peticions presentades per més de 150 treballadors públics que reclamen una nova anàlisi de la seva classificació professional, tot i que defensa que el procés no s’ha de reobrir de manera generalitzada. Així ho ha indicat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, qui ha assegurat que l’administració donarà resposta a totes les sol·licituds de forma individual, tot remarcant que moltes de les demandes actuals corresponen a empleats que ja van ser objecte d’una revisió tècnica posterior a la primera classificació, realitzada el 2023, i que en aquell moment ja van obtenir una resolució.

Malgrat això, el titular de Funció Pública ha reiterat que es tornaran a analitzar els casos per garantir una resposta ajustada a cada situació. El procés de reclasificació es va iniciar el 2019 i ha inclòs diverses etapes de validació. Després d’una primera fase culminada el 2023, es va obrir un període de revisió amb entrevistes i ajustos que va finalitzar ambl’aprovació definitiva de les classificacions el maig del 2024. Des d’aleshores, el sistema s’ha continuat aplicant en casos de modificacions organitzatives o canvis en les funcions dels llocs de treball.

El Govern es compromet a revisar totes les sol·licituds i donar resposta individual als funcionaris que han reclamat la reclassificació

Pel que fa a la metodologia, el ministre ha defensat que l’administració coneix amb precisió els criteris utilitzats, el quals s’emmarquen en la Llei de la Funció Pública i que deriven de la proposta tècnica de l’empresa adjudicatària del projecte. En relació amb les resolucions judicials recents, Rossell ha afirmat que aquestes no impliquen una revisió global del sistema, sinó que han servit per reforçar els mecanismes de transparència i fer més visibles els criteris de valoració. En aquest sentit, ha insistit que les eventuals modificacions s’han d’aplicar als casos concrets afectats per sentència.

Des de l’oposició, la consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha qüestionat, però, la validesa del procediment i ha defensat que les irregularitats detectades pels tribunals haurien de comportar una revisió més àmplia del conjunt de llocs de treball. Així i tot, Rossell ha indicat que ja s’està recopilant tota la informació necessària perquè el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió pugui analitzar els llocs de treball amb tots els elements disponibles i emetre el seu informe corresponent.

El SIPAAG eleva a 166 les sol·licituds de revisió de reclassificacions i reclama a Funció Pública que “ensenyi les cartes”

Notícies relacionades
La realitat desmenteix el relat oficial
Govern estudia la compra d’habitatge sobre plànol dins del programa d’avals, tot i que ajorna a l’evolució del mercat
Espot treu pit de l’acord de gestió de fronteres com una “solució intel·ligent” i nega cap cessió de sobirania a Europa

Notícies destacades
  • Economia, Societat
Baró retreu “inacció” al Govern davant l’encariment per la crisi a l’Iran i Lladós defensa que l’impacte serà “limitat”
  • Societat
Forné avança que el nou reglament del sector del taxi obligarà tots els taxistes a integrar-se a la nova centraleta única
  • Societat
El sector del taxi avala la centraleta única, destacant una adopció digital ràpida i una millora en l’eficiència
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
L’exposició ‘Van Gogh Alive’ finalitza a Andorra amb més de 13.000 visitants després de dos mesos d’exhibició
  • Parròquies, Societat
Sant Julià de Lòria acomiada Sergi Mas en un funeral marcat pel reconeixement a la seva trajectòria artística
  • Parròquies, Societat
[Amb vídeo]: La circulació a la CG-2 al Tarter recupera la normalitat després de l’esllavissada registrada dissabte
