Rossell descarta una revisió general de les reclassificacions i aposta per analitzar només els casos concrets

El Govern revisarà les peticions presentades per més de 150 treballadors públics que reclamen una nova anàlisi de la seva classificació professional, tot i que defensa que el procés no s’ha de reobrir de manera generalitzada. Així ho ha indicat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, qui ha assegurat que l’administració donarà resposta a totes les sol·licituds de forma individual, tot remarcant que moltes de les demandes actuals corresponen a empleats que ja van ser objecte d’una revisió tècnica posterior a la primera classificació, realitzada el 2023, i que en aquell moment ja van obtenir una resolució.
Malgrat això, el titular de Funció Pública ha reiterat que es tornaran a analitzar els casos per garantir una resposta ajustada a cada situació. El procés de reclasificació es va iniciar el 2019 i ha inclòs diverses etapes de validació. Després d’una primera fase culminada el 2023, es va obrir un període de revisió amb entrevistes i ajustos que va finalitzar ambl’aprovació definitiva de les classificacions el maig del 2024. Des d’aleshores, el sistema s’ha continuat aplicant en casos de modificacions organitzatives o canvis en les funcions dels llocs de treball.
El Govern es compromet a revisar totes les sol·licituds i donar resposta individual als funcionaris que han reclamat la reclassificació
Pel que fa a la metodologia, el ministre ha defensat que l’administració coneix amb precisió els criteris utilitzats, el quals s’emmarquen en la Llei de la Funció Pública i que deriven de la proposta tècnica de l’empresa adjudicatària del projecte. En relació amb les resolucions judicials recents, Rossell ha afirmat que aquestes no impliquen una revisió global del sistema, sinó que han servit per reforçar els mecanismes de transparència i fer més visibles els criteris de valoració. En aquest sentit, ha insistit que les eventuals modificacions s’han d’aplicar als casos concrets afectats per sentència.
Des de l’oposició, la consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha qüestionat, però, la validesa del procediment i ha defensat que les irregularitats detectades pels tribunals haurien de comportar una revisió més àmplia del conjunt de llocs de treball. Així i tot, Rossell ha indicat que ja s’està recopilant tota la informació necessària perquè el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió pugui analitzar els llocs de treball amb tots els elements disponibles i emetre el seu informe corresponent.