Retencions destacades a l’entrada del país i a l’avinguda Tarragona en sentit nord

Divendres d’entrada al país per a molts turistes i, com és habitual, d’un gran volum de vehicles que ara mateix travessen la frontera hispanoandorrana per venir a passar el cap de setmana. Així és com s’ha evidenciat en el que va de tarda, on el servei de Mobilitat fa una estona que alerta de les vies on més cues s’estan produint, com és el cas a la CG-1 de l’avinguda Tarragona (abans en ambdós sentits i ara més notori en sentit nord), o al mateix centre de Sant Julià de Lòria, on les càmeres de Mobilitat capten importants retencions a la rotonda de Fontaneda o just al davant a l’avinguda Francesc Cairat.

#TrànsitDens CG1 – al centre de Sant Julià de Lòria en sentit nord i a la Av. Tarragona en sentit nord. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 17, 2025

Val a dir que a primera hora de la tarda s’han generat també altres cues en punts com l’entrada a Encamp i a Canillo, ambdós en sentit sud. Paral·lelament, la CG-1 de Sant Julià de Lòria i l’avinguda Tarragona són els eixos que més han sofert l’impacte del trànsit en tota la tarda, remarcant el centre d’aquesta població. Les càmeres també indiquen que en aquests moments de les parròquies altes citades, només Encamp està experiment, en sentit sud, un cert volum de retencions.